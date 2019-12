Cinselliğin 30 gizli silahı

Bu yiyecekleri sürekli kullanarak, cinselliği uzun yıllar koruyabilirsiniz.



KUŞDİLİ: Tüm salgı bezlerini dengeli bir şekilde çalıştırır. Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi cinsel iktidarsızlığı giderir.



MAYDANOZ: Bedeni yorgunluk ve ruhi bunalımı giderir. Erkeklerde cinsel gücü artırır.



NANE: Cinsel isteği çok arttırır. Erkekte psikolojik iktidarsızlığı giderir.



TARÇIN: Cinsel isteği çok artırır.



ZATER: Ruhen ve bedenen canlılık sağlar. Cinsel gücü arttırır ve iktidarsızlığı giderir. Kekik gibi kullanılır Toz halinde yemeklere serpilir. Çay olarak da kullanılır.



ZENCEFİL: Tüm vücudu uyararak bedenin ve zihnin çalışma gücünü artırır. Erkekte cinsel gücü ve isteği çok artırır. Günlük miktar bir kahve kaşığıdır. Toz halinde reçel marmelatlara veya hamurişlerine karıştırılır. Et yemeklerine ve sosa karıştırılır. Süt ve salebe de karıştırılabilir.



KEKİK: Vücudun savunma gücünü artırır. Erkekte cinsel arzuyu artırır. Karanfil-cinsel isteği çok artırır. Günde 1-2 adet yeterlidir. Yemekte et suyu sebze ve kompostolara katılarak yenir.



KİŞNİŞ: Erkeklerde cinsel arzuyu artırır. Günde bir kahve kaşığı kullanılır. Sinir sistemine de çok yararlıdır. Et yemeklerine veya yemeklerde soslara konur. Bir bardak sıcak suya yarım kahve kaşığı kişniş karıştırılıp, yemek üzerine içilebilir.



VANİLYA: Çeşitli sebeplerle (Ruhi ve Bedeni zayıflık) erkeklerde görülen cinsel iktidarsızlığı giderir ve onlara cinsel güç kazandırır. Pasta ve sütlü tatlılarda kullanılır.



YULAF: Cinsel iktidarsızlığı giderir. Aksamları salep gibi içilerek yatılabilir. Sabahları yulaf veya sütle pişirilip içine ceviz fındık kuru üzüm katılarak yenebilir. Fazla ve sürekli yenmemelidir.



KIRMIZI BİBER: Cinsel isteği çok artırır. Damar sertliği, üre ve tansiyonu olanlar yememelidir.



SİVRİ BİBER: Bol C, P, K vitamini vardır. Erkeklerde cinsel isteği çok artırır.



HARDAL: Cinsel arzuyu çok artırır. Sinirleri kuvvetlendirir. Midesi hassas olanlar, karaciğer, damar sertliği ve tansiyonu olanlar kullanmamalıdır veya çok az almalıdır.



KEREVİZ: Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok artırır. Vakitsiz iktidarsızlığı önler.



AYÇİÇEĞİ: Bol protein ihtiva eder fazla miktarda E vitamini vardır. İktidarsızlığa engel olur. Kalp ve sinir hastalıklarını önler. Cinsel arzuyu artırır.



GREYFURT: Vücuda gençlik ve dinçlik verir. Sabah kahvaltıda bir bardak içilmesi tavsiye edilir. Ülseri ve tansiyonu olanlara tavsiye edilmez.



ÇAM FISTIĞI: Bol E vitamini vardır. Cinsel tükenmeye ve buna bağlı olarak ruhi çöküntü ve kalp rahatsızlıklarını geçirir.



ANTEPFISTIĞI-FISTIK: Protein ve bol E vitamini ihtiva eder. Cinsel arzuyu uyarır.



SUSAM: Cinsel isteği artırır.



ÇÖREKOTU: Cinsel isteği artırır ve bel gevşekliğini gideriri. Bir tutamdan fazla kullanılmamalıdır. Tahin ya da tahin helvası olarak yenir. Yemeklerden sonra 4 tatlı kaşığı yeterlidir. Cinsel arzuyu artırır.



VİTAMİNLER VE MİNERALLER E- vitamini: Kadında ve erkekte üreme vitaminidir. Kasların ve sinirlerin normal çalışmasını sağlar. Eksikliğinde cinsiyet organları yeteri kadar çalışmaz. Buğday çimi, fıstık, soya, yulaf ezmesinde bulunur.



ÇİNKO: Eksikliğinde erkeklerde husyeler yeterli ve iyi. Böbreküstü bezleri de yetersiz kalır. prostat bezlerinin şişmesi ve kanser meydana gelebilir. Buğday kepeği, kuru fasulye, mercimek, yumurta ve ekmekte bulunur.



FOSFOR: Testislerin çalışması, sinirlerin tamiri ve gelişmesi, beynin çalışmasını sağlar Soya, buğday çimi, yumurta, badem, kuru fasulyede bulunur.



İYOT: İyot şişmanlatır veya zayıflatır. Cinsel bezeler, husyeler üzerinde etkilidir. Soya, sarımsak, karides, süt, soğanda bol bulunur.



MAGNEZYUM: Çok önemli görevleri vardır. Vakitsiz yaşlanma ve bilhassa erkeklerde prostat kanserini önler Buğday çimi, Badem, soya, kurubakla, fındık ta bol bulunur.



MANGANEZ: Eksikliği kız ve oğlan çocuklarında kısırlık yaratabilir. Bedeni ve ruhi bunalımı önler. hububat, muşmula, fındık, karaciğerde bulunur.



SELENYUM: Sperm hücrelerinin gelişimi sırasında selenyum maddesinin çok önemli bir rol oynadığını belirlediler. Bulgulara göre, selenyum maddesi bir proteini harekete geçirerek sperm hücrelerinin oksitlenmesini önlüyor. Böylelikle daha canlı ve aktif kalan spermlerin dölleme yeteneği artıyor. Aksi durumda ise oksitlenen spermler dölleme fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bilim adamları ayrıca selenyumun maddesinin sperm hücresinin nefes alması sırasında da önemli bir rolü olduğunu belirlediler.



SPERM AZLIĞI ANASON VE SU: Bir çay bardağı sıcak suya yarım kahve kaşığı anason konur. 5 dakika bekletilir süzülüp içilir.



PİRİNÇ, ŞEKER, SÜT (SÜTLAÇ): Bol bol yenilmesi gereklidir.



ISIRGAN OTU VE SU: 4 bardak suya 3 tutam ısırgan otu konur. 10 dakika kaynatılıp süzülür ve içilir. Yemek sırasında bir tatlı kaşığı kuvvet macunu ve bir çorba kaşığı andız pekmezi alınması tavsiye edilir.