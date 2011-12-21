Cinsel yetersizliği varmış!

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Siirt kent merkezindeki Gazi İlköğretim Okulu'nda okuyan 2'si kardeş 4 kız öğrencinin çok sayıda kişinin tecavüzüne uğradığı 2010 yılı Nisan ayında ortaya çıktı.14 yaşındaki H.T. ve 16 yaşındaki ablası S.T.'nin başlarından geçen olayları rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan skandalda G.E. ve Ş.Y.'ye de cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi.Aralarında o dönemde okul müdür yardımcısı olan Fahrettin Kuzu ile bakkal, manav, tuhafiyeci ve iki de kamu görevlisinin de bulunduğu 39 sanık hakkında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'hürriyeti tahdit' suçundan Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, sanıklardan 10'u tutuklandı.Şüpheliler arasında bulunan Okul Müdür Yardımcısı Fahrettin Kuzu, emekliye ayrılarak ortadan kayboldu. Kuzu, 19 ay kaçtıktan sonra geçen ay Batman'da yakalarak getirildiği Siirt'te tutuklandı.Kuzu, bugün Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Kuzu, suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine komplo kurulduğunu söyledi. Kuzu, "Zaten bende cinsel yetersizlik var" dedi.Duruşmada müdahil avukatlar, tek başına yargılanan Kuzu'nun dosyasının diğer tutuklu yargılanan 10 kişinin dosyasıyla birleştirilmesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddededrek, duruşmayı 5 Şubat 2012 tarihine erteledi. Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.