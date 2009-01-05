Cinsel yaşamınızı hayal gücünüzle renklendirin

Hayatınızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız, işe yatak odanızdan başlayabilirsiniz. Mutlu bir cinsel yaşam için biraz hayal gücünüzü zorlamanız, biraz da istekli olmanız yeterli olacaktır.



Yatakta mutlu olmanın yolunun nereden geçtiğini hâlâ çözemediyseniz, kaybolmaya mahkûmsunuz elemektir. İlk günlerdeki heyecanı geri döndürmek ve eşinizle heyecanlı günlere doğru adım atmak istiyorsanız, ne zaman nasıl davranmanız gerektiğini bilmelisiniz.



Cinsel yaşamdan zevk almanın ilk kuralı, istediğiniz şeye odaklanmaktır. Böylece zevk almanız kaçınılmaz olur. Eşinizle birlikte hep aynı rutinde birlikte oluyor ve farklı bir şeyler denemiyorsanız, artık yataktaki heyecanın geri dönme vakti geldi demektir. Bunun için yalnız başınıza kaldığınızda sizi heyecanlandıran şeylerin neler olduğunu bulmaya, eskiden nelerden hoşlandığınızı hatırlamaya çalışın. Daha sonra bu isteklerinizi eşinizle konuşun ve uygulamaya geçin.



Seksi olun



Erkekler utangaç kadınlardan hoşlanmazlar; bu nedenle yatağa girdiğinizde ışıkları kapattırma huyunuzdan vazgeçin. Erkekler fazla kilolarınızı sizin kadar takmazlar; en azından cinsel yaşamda bunu umursamazlar. Evliliğinizin ilk günlerinde giydiğiniz seksi iç çamaşırlarının yerini şimdilerde pamuklu pijama takımları ve sıradan çamaşırlar aldıysa heyecanın en azından sizin için yok olması doğaldır. Çünkü kadınlar cinselliğe erkeklerden daha fazla hazırlanırlar ve kendilerini güzel hissettikleri zaman cinsel ilişkiden zevk alırlar. Bu nedenle bir değişiklik yapın ve kendinize birbirinden seksi iç çamaşırları alın. Kendinizi güzel hissetmeniz sizi daha seksi yapacaktır.



Korkmayın



Ön sevişmeniz kısa sürmesinden şikâyet ediyorsanız kendinizi psikolojik olarak sevişmeye hazırlamanızda yarar var. Eğer birlikte olmadan önce eşinizle birlikte olduğunuz unutulmaz bir geceyi hayal eder ve gözünüzde canlandırırsanız, zaten onunla birlikte olmak için hazırlanmış olursunuz. Bunun anlamı da, yataktaki sıcak saatlerin asıl anlamı düşündüğünüz 2 saattir. Birlikte olmak için sadece yatak odanızı değil, farklı yerleri tercih etmelisiniz. Riskli yerler heyecanı artırır ve çabuk olsa da, buradaki yaşanan cinsellik yatak odasındaki hızlı yaşama benzemez. Bunun için fantezilerinizi gerçekleştirebilir, heyecanı kovalayabilirsiniz.



Çocukları dert etmeyin



Eşinizle eskiye dönük bir başlangıç yapmak istiyorsanız, ilk olarak yatak odanızdan gelen sesleri çocukların duyacağı stresinden kurtulmalısınız. Bunun için uygun zamanı bekleyebilir ve çocuklar uyuduktan sonra harekete geçebilirsiniz. Eğer çocuklarınız zor uyuyorsa, o zaman yatak odanızda hafif bir müzik açarak sesin duyulmasını engellemiş olursunuz. Çocuğunuz küçük olduğu için sürekli yanınızda uyutuyor olabilirsiniz; fakat şunu unutmayın; bir anne, bir baba ve bir çocuğun buluştuğu yataktaki sonuç sıfırdır. Bu yüzden çocuğunuzu yatağında uyumaya alıştırın. Böylece eşiniz ve sizin yatakta çocuk bakmaktan başka yapacak şeyleriniz olabilir.



Bencil olun



Yatakta eski arzularınıza kavuşabilmek için biraz bencillik yapabilirsiniz. Çünkü kadınlar özellikle çocuk doğurduktan sonra kendinden önce çocuklarını ve eşini düşünür. Normal hayatta bu böyle olsa da cinsel hayatınızda kendinizi düşünmeye başlayabilirsiniz. Eşinizle baş başa zaman geçirmelisiniz. Eğer çocuklar dışarı çıkmanızı engelleyen bir bahaneyse ailenizden ya da yakın arkadaşlarınızdan çocuğunuza bakmasını isteyebilir, siz de eşinizle sinemaya ya da yemeğe gidebilirsiniz. Böyle küçük kaçamaklar arzuları harekete geçirecektir.



Ortamı ayarlayın



Cinsellikte dikkat edilmese de, aslında ortam çok önemlidir. Bu nedenle eşinizle özel bir gece geçirmeyi planlıyorsanız, ortamı önceden ayarlamanız gerekir. Her gün yattığınız odada bir şeyler yaşamaktansa romantik bir ortamda bir şeyler paylaşmalısınız. İlk olarak odanızdaki ışıklandırma çok önemlidir. Tavandaki ışığı kullanmak yerine, gece lambası kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü loş bir ortam heyecanı ve merakı artıracaktır. Yatak odasındaki aynalar her zaman çiftleri heyecanlandırır. Bu nedenle eşinizle birbirinizi görebileceğiniz aynaları yatağınızın yakınına koyabilirsiniz. Çok önemli gibi görünmese de yatağa serilmiş güzel çarşaflar, örneğin ipek çarşaflar sizi daha çok heyecanlandıracaktır. Baştan çıkarıcı bir iç çamaşırı da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak, aynı zamanda eşinizi de harekete geçirecektir.

