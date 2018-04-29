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BBC Türkçe

Cinsel tacizle suçlanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın şirketiyle ilişiği kesildi

Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein son 30 yılda çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yönelten oyuncular arasında Ashley Judd ve Rose McGowan da bulunuyor.

29 Nisan 2018 20:30

Çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın, kurucusu olduğu şirketiyle ilişiği kesildi.

The Weinstein Company'nin (TWC) yönetim kurulundan yapılan açıklamada, "Uygunsuz davranışlarıyla ilgili yeni bilgiler ışığında bugünden itibaren Weinstein'ın şirketimizle sözleşmesi feshedilmiştir" denildi.

Hollywood'un en güçlü insanlarından biri olarak bilinen Weinstein, Ucuz Roman (Pulp Fiction), Zoraki Kral ve Aşık Shakespeare gibi birçok filmin yapımcılığını üstlenmiş, 1999'da Oscar ödülü (Aşık Shakespeare) kazanmıştı.

New York Times gazetesi, geçen hafta Weinstein'a son 30 yıl içerisinde aralarında tanınmış oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yöneltildiğini yazmıştı.

Gazetenin haberinde, Weinstein'ın en az 8 kadınla yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalara vardığı da belirtilmişti.

Weinstein bu haberin ardından bazı çalışma arkadaşlarının acı çekmesine neden olduğunu ve bunun için özür dilediğini açıklamıştı.

Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yönelten oyuncular arasında Ashley Judd ve Rose McGowan da bulunuyor.

New York Times'a göre, Judd, yaklaşık 20 yıl kadar önce Weinstein tarafından yeni projeleri görüşmek üzere Beverly Hills'teki lüks bir otele davet edildiğini aktardı.

Ancak Judd, kahvaltılı bir iş toplantısı yapmayı beklerken, Weinstein'ın kendisini odaya çağırdığını, kapıyı üzerinde bornozla açtığını ve masaj yapıp yapamayacağını veya duş alırken kendisini izleyip izleyemeyeceğini sorduğunu anlattı.

Weinstein'ın iki eski asistanı ile İtalyan bir manken de benzer suçlamalar yöneltti. Asistanlardan birisi de yine ünlü yapımcının kendisine masaj yapmasını istediğini öne sürdü.

Yapım şirketinin eski çalışanlarından Lauren O'Connor da Weinstein'ın sahibi olduğu şirketlerde "kadınlar için zehirli bir ortam" yarattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili başkan adaylarına desteğiyle bilinen Wienstein hakkındaki iddialara "hiç şaşırmadığını" söylemişti.

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