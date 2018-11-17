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Yaşam

Cinsel tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Iğdır'da bulunan bir okulda kız öğrencilerine tacizde bulunan öğretmen tutuklandı

17 Kasım 2018 20:56

Iğdır'da, 4 kız öğrencine cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen  öğretmen M.İ. gözaltına alınıp tutuklandı.

Iğdır kent merkezinde bulunan Şehit Öğretmen Şevki Akgün okulunda görev yapan bir öğretmenin 4’üncü sınıf öğrencisi olan 4 kız öğrenciye  tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Durum, öğrencilerin durumu sınıf öğretmenlerine anlatması ile ortaya çıktı.

Sınıf öğretmeninin polise şikayeti ile başlatılan soruşma kapsamında M.İ. adlı öğretmen gözaltına alındı.

Çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alınan M.İ, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan öğretmenin teneffüslerde veya nöbetçi olduğu zamanlarda öğrencileri yanına çağırarak sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

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