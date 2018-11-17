Cinsel tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Iğdır'da, 4 kız öğrencine cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen öğretmen M.İ. gözaltına alınıp tutuklandı.

Iğdır kent merkezinde bulunan Şehit Öğretmen Şevki Akgün okulunda görev yapan bir öğretmenin 4’üncü sınıf öğrencisi olan 4 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Durum, öğrencilerin durumu sınıf öğretmenlerine anlatması ile ortaya çıktı.

Sınıf öğretmeninin polise şikayeti ile başlatılan soruşma kapsamında M.İ. adlı öğretmen gözaltına alındı.

Çıkarıldığı savcılıkta ifadesi alınan M.İ, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan öğretmenin teneffüslerde veya nöbetçi olduğu zamanlarda öğrencileri yanına çağırarak sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.