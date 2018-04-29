T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Cinsel tacizle suçlanan New York Şehir Balesi Genel Müdürü istifa etti

Hakkında sözlü, fiziksel ve cinsel taciz iddiaları olan Peter Martins istifasını açıkladı. New York Şehir Balesi'nde ise Peter Martins'e yönelik soruşturma sürüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Hakkında sözlü, fiziksel ve cinsel taciz iddiaları olan New York Şehir Balesi Genel Müdürü Peter Martins istifa etti.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, New York Şehir Balesi'nin 30 yıldan uzun süredir yöneticiliğini yapan Martins istifa mektubunda "Görevimi kötüye kullandığım iddialarını reddettim ve reddetmeye devam ediyorum" dedi.

İsimsiz gönderilen bir mektupta kendisine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltilmesi üzerine, Martins hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ardından New York Şehir Balesi'nde hâlâ çalışmakta olan beş dansçı, Amerikan New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Martins'i 1990'lı yıllardan bu yana "fiziksel ve sözlü tacizde bulunmakla" suçlamışlardı.

New York Şehir Balesi'nde Peter Martins'e yönelik soruşturma sürüyor.

New York Times gazetesi ise Peter Martins'in istifasının New York Şehir Balesi ve Okulu'nda daha fazla karışıklık yaratabileceğini yazdı.

Gazetenin soruşturma kapsamında görüştüğü 24 eski kadın ve erkek dansçı, Martins'in sindirme politikası izlediğini, bunun da pek çok sanatçının kariyerine zarar verdiğini söyledi.

Martins ayrıca bazı dansçılarla cinsel ilişkide bulunmak için "gücünü kullanmakla" suçlandı.

Gazeteye konuşan yeni dansçılar ise suçlamaların eski dansçılardan geldiğini hatırlatarak, Martins hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

New York Metropolitan Operası'nın 40 yıldır müdürlüğünü yapan James Levine, taciz iddiaları üzerine Aralık ayında görevden alınmıştı.

Montreal Senfoni Orkestrası'nın şefi Charles Dutoit da kadın bir müzisyenin şikayetinin ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakkındaPeter MartinsNew YorkBalesiBalesi Genel Müdürü Peter MartinsAmerikanMartinsArdından New YorkAmerikan New York TimesYorkBalesi Peter MartinsYork TimesOkuluYork Metropolitan OperasıJames LevineAralıkSenfoni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24