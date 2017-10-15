Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısının akedemi üyeliği, Oscar komitesince iptal edildi

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın akademi üyeliği, hakkındaki cinsel taciz soruşturması nedeniyle, Oscar komitesi tarafından iptal edildi

Weinstein hakkında geçmişi 1990'lı yıllara kadar giden cinsel taciz iddiaları hakkında haber yapılmıştı. Haberde, 65 yaşındaki Weinstein'ın, söz konusu tarihten bu yana en az 8 cinsel taciz şikayetinin yasal uzlaşmayla yargıya taşınmasının önlediği bilgisine yer verilmişti.

Gazete, şikayetçilerin büyük bölümünün Weinstein'ın filmlerinde rol almak isteyen, sinema sektörüne yeni adım atan genç kadınlar olduğu bilgisini paylaşmıştı. Gazeteye konuşan taciz mağdurları arasında Ashley Judd ve Rose McGowan gibi tanınmış oyuncular da bulunuyordu.