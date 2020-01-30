Cinsel tacizle suçlanan genç, köye jandarma geldiğini görünce yaşamına son verdi

Isparta'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine dün gözaltına alınıp serbest bırakılan 22 yaşındaki Hasan D. bugün köye jandarma geldiğini görünce av tüfeğini göğsüne ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı Köyü'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., dün savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.



Bugün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

(DHA)