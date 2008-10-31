Cinsel tacizin cezası 2 kat artacak

AKP’nin kadın milletvekilleri, 3 aydan 2 yıla kadar olan cinsel taciz suçunun cezasının 6 aydan 4 yıla çıkarılmasını öngören kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu.AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin başkanlığındaki kadın milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, Türk Ceza Kanunu’nun cinsel suçları düzenleyen 105. maddesinde değişiklik öngörüyor. Teklif, cinsel istismar suçlarının cezalarının iki katına, bir bölümünde ise üç katına çıkartılmasını hedefliyor.Bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar olan hapis cezası 6 aydan 4 yıla çıkarılıyor.Hiyerarşi, hizmet ilişkisi, aynı işyerinde çalışmaktan dolayı sağlanan yarar, cinsel istismarda kullanıldığı takdirde ceza 6 yıl olacak.Mağdur istismar sonrasında işini, okulunu, ailesini terk etmek zorunda kalırsa ceza iki yıldan az olmayacak.Cinsel amaçlı taciz birden çok işlenmiş ve mağdurun ruh sağlığı bozulmuşsa ceza üst sınırdan verilecek.Daha önce bu suçtan ceza alanların suçu da yine üst sınır olan 4 yıldan başlayacak.Toplu olarak işlenen ve toplumda infiale neden olan olaylarda ise ceza altı yıl olarak belirlendi.Fatma Şahin, bu teklifin ABD ve Avrupa Birliği’nde mevcut düzenlemelerin gözönüne alınarak hazırlandığına dikkat çekti. Şahin, ABD’de tehdit kullanılarak yapılan cinsel istismar karşısında müebbet hapse kadar ceza verilebildiğini belirtti.