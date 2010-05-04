Cinsel tacizin alt yapısı teknolojik!

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'Kimse bilmiyor; herkes biliyor'

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül ve bazı milletvekilleriyle birlikte geçtiğimiz hafta Siirt’e giden Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Akşit, Türkiye’yi üzüntüye boğan olayların nedenini 3 başlık altında topladı.Ntv'de Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gaste programına katılan Akşit, uzmanlarla birlikte gittikleri şehirde savcı, mülki amirler, emniyet görevlileri, okuldaki görevililer, öğretmenler, mahalle muhtarı, okul aile birliği başkanlarıyla görüştüklerini söyledi."2 sene boyunca devam eden bir olaydan bahsediliyor" diyen Akşit, "Resmi kurumlar ve emniyet, bu yılın Nisan ayı gibi haberdar olmuşlar. Ortaya çıkaran da bir rehber öğretmen.Temeline bakıldığında pek çok sorun görülmekte. Henüz bir rapor sunmadık ama; o bölgede çok fazla izlenen uydu yayınları ve buradaki pornografik yayınlar. Çocukların buralardan öğrendikllerini denemeye kalkmaları. Sayısı çok fazla olan ve denetimsiz internet kafeler. Ve tabiki yoksulluk. Ufak paralar karşılığında; 1 lira, bisküvi, sakız... Ve can acıtan olaylar zinciri" şeklinde konuştu."Nasıl gizli kaldı?" sorusuna, "Kimse bilmediğini söylüyor ama bakıyorsunuz herkes biliyor. İzah etmek mümkün değil" diye yanıt veren Akşit, "Pervari’deki olay açısından da Yatılı Bölge Okulları’nın gözden geçirilmesi gerekir" dedi.İki molayın farklı olduğunun altını çizen Akşit, Perveri’ye ilişkin, "Anaokuluna gelen 4 yaşındaki bir çocuğu 8. sınıftaki yetişkin çocuklarla biraraya koyuyorsunuz. Aynı tuvaleti ve banyoyu kulanıyorlar. Belirttiğim gibi, çarpık bilgilendirmenin olduğu ortamda bu durum çok sağlıklı değil. Eğitim sistemi gözden geçirilmeli" ifadelerini kullandı."Bizim önümüze çıkan tablo bu. Savcılığın soruşturması ise sürüyor" diyen Alşit sözlerini şöyle tamamladı:Olaylar sonunda umarım kız çocuklarının okula gönderilmemesi zaafiyeti oluşmaz. Tedbirlerin de alınması lazım. Ailelere bu güveni vermek gerekli. Televizyon, uydu ve inernet yayınlarının mutlaka denetlenmesi gerekir. Bu Türkiye geneli için de geçerli. Eğitimdeki yatılı sistem yeniden gözden geçirilmeli..."