Cinsel tacizde bulunduğu çocuğun babasına 'Şeriata gidelim' mesajı atan öğretmene 'saygın tutum' indirimi!

Diyarbakır’da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğunu, çocuğun babasına attığı “Bu suçun Allah’ın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir, şeriata gidelim” mesajıyla kabul eden Ahmet B. isimli öğretmen 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezasında “saygın tutum” indirimi yapılan sanık hakkında tutuklama kararı da çıkmadı.

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Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci duruşmaya tutuksuz sanık katılmadı. Mağdur ve sanık avukatları ile Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatlarının katıldığı duruşmayı yine kimi mağdur yakınları izleyici olarak katıldı.

Davanın esası hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanığın “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel istismar” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan mağdur avukatı, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise, müvekkilinin mağdura gönderdiği “Beni bırakırsan kendimi öldürürüm” mesajını olaydan sonra gönderdiği, bu mesajın mağduru etkilemediğini savunarak, müvekkilinin beraatını istedi.

Sanık müdafi, olayı basına yansıttığı gerekçesiyle davadan çekilen önceki mağdur avukatı hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını da söyledi.

Tutuklama kararı verilmedi; ceza indirimi uygulandı

Alınan taleplerin ardından kararına açıklayan mahkeme heyeti, “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu” işlediğinin sabit olduğuna hükmederek sanık Ahmet B’yi 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Ancak yargılama sürecinde göstermiş olduğu davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini gerekçe göstererek verilen cezada 1/6 oranında indirime gidilen sanığın cezasını 4 yıl 8 ay 7 güne düşüren mahkeme, sanık hakkında yine tutuklama kararı da vermedi.

Olayın basına yansıması sonrası Kulp’ta öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan sanık Ahmet B.’nin hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.