TBMM'deki 'cinsel taciz' suçlaması yargıya taşınıyor

Meclis'te dün (20 Kasım 2012) yapılan gensoru görüşmeleri sırasında başlayan "cinsel taciz" tartışması bugün de devam etti. Bülent Arınç, hakkında cinsel taciz suçlaması nedeniyle fezleke bulunduğunu iddia ettiği Muharrem İnce'nin görevinden istifa etmesini istedi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de, "Milletvekillerinin içerisinde bir tek dosya cinsel tacizden, o da size ait" sözleri için yargıyı adres gösterdi.

İnce, “AKP’ye muhalif olan, biat etmeyen öğrenci, çiftçi, hâkim, doktor, general, öğretim üyesi, milletvekili kim varsa vicdansızca, acımasızca ve alçakça saldırılara maruz kalmıştır. AKP için önemli olan iftiradır” dedi. İnce’nin ‘cinsel taciz’ dosyasını gündeme getiren Arınç’a yönelik yazılı açıklaması şöyle:

Bugüne kadar böylesi tezgâhı çok daha alt seviyelerde birilerinin kurguladığını düşünüyordum. Arınç’ın şahsıma yönelik tutanaklara yansıyan sözlerinden anlıyoruz ki organizasyon çok daha yukarılarda hazırlanmış, Şimdi Sayın Arınç’ı bu tezgâhın arkasında olmadığını kanıtlamaya davet ediyorum.

AKP’nin kurum, kişi, sektör, yaşlı, çocuk, genç ayrımı yapmaksızın herkese her türlü iftirayı atması konusunda halkımızın bir kanaati oluşmuştur. Bu tezgâhtan korkacak en son kişi Muharrem İnce’dir.

'Telefon mesajlarını kanıtlasın'

Sayın Arınç’ın TBMM Genel Kurulu’nda söylediği telefon mesajlarının, hangi telefonda kayıtlıysa bulmaya, açıklamaya, kanıtlamaya davet ediyorum. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım, ister dokunulmazlığımı kaldırın ister kaldırmayın, söylediğiniz sözlerin, bu çirkin iftiranın ve kurgunun bu tezgâhın hesabını soracağım.

'Wikiles’te ‘sapık’ diye adlandırılanlara duyarlılık göstersin'

Bülent Arınç’ın hem savcı hem yargıç makamına oturduğunu belirten CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, aynı duyarlılığı Wikileaks belgelerinde “sapık” diye adlandırılanlar için de göstermesi gerektiğini ifade etti. Muharrem İnce, yargıda hesaplaşacağını da vurguladı.

“Arınç’ın mantığına göre benim hakkımdaki fezleke inandırıcı ise, Başbakan kalpazan ve zimmet suçunu işlemiş birisidir. Ayrıca benim için yapılan iftiralara gösterdiğiniz duyarlılığı bir kez de Wikileaks belgelerinde sapık diye adı anılanlar için gösterirseniz belki inandırıcı olabilirsiniz. Sayın Arınç, adıma düzenlenmiş fezleke hakkında şimdiden hem savcı hem yargıç makamına oturmuş durumdadır. Kendisiyle yargıda mutlaka hesaplaşacağız. “

Wikiles’te bazı AKP’liler için ‘sapık’ kelimesi kullanılmıştı.