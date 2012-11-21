Arınç, tacizle suçladığı CHP'li İnce'yi istifaya çağırdı

Meclis'te dün yapılan gensoru görüşmeleri sırasında başlayan "cinsel taciz" tartışması bugün de devam etti. Bülent Arınç hakkında cinsel taciz suçlaması nedeniyle fezleke bulunduğunu iddia ettiği Muharrem İnce'nin görevinden istifa etmesini istedi. Arınç, CHP'li kadın milletvekillerini de İnce'nin yanına oturmamaya davet etti.

Bülent Arınç, Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç , CHP'li İnce'nin, "Yüreğim yerinde, abdestimden de şüphem yok. Dokunulmazlığımı kaldırmazsanız ahlaksızsınız" dediğinin hatırlatılması üzerine kişisel istek ile dokululmazlık kaldırılmadığını söyledi.

Cinsel taciz suçlamasıyla fezleke

Bugüne değin bu tür ifadelere cevap vermediğini vurgulayan Arınç, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın İnce, Allah'tan, peygamberden, ahlaktan bahsedince kendisine bir dokundurma yaptım. Bu dokundurma bir gerçektir. Bugün TBMM'de 549 milletvekili var. Bunlar hakkında da 500'den fazla dokunulmazlık dosyası var. Hatta bir milletvekilinin bazen 20'den fazla dosyası var. Onların da BDP'li arkadaşlarımız olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ne bugünkü dokunulmazlık dosyaları içinde ne de geçmişte milletvekillerimiz hakkındaki dokunulmazlık dosyaları içinde 'cinsel taciz' iddiasıyla bir dosya bulunmuyordu ama maalesef şu anda var. Bu tek dosyanın, tek suçlamanın da sahibi Muharrem İnce'dir. Bu, yüz karası bir olaydır. Her türlü suçlama yapılabilir ama cinsel taciz iddiasıyla bir milletvekili hakkında fezleke bugüne kadar düzenlenmemiştir. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin, ahlaktan bahsedilmesi gerekiyorsa en son konuşması gerekir. Üzerinde bir ayıbı taşıyor.”

İstifaya çağırdı

Başbakan Yardımcısı Arınç, Muharrem İnce'nin, dokunulmazlığının kaldırılmasını istediğini belirterek,

“Bu işin, bağırıp çağırmakla üstü örtülmez. Öncelikle kendisine düşen bir şey var. En azından bu cinsel taciz iddiasından kurtulana kadar bulunduğu görevden istifa etmesi gerekir. Bulunduğu görev CHP'nin Grup Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na vekalet ettiği makamdır. Dolayısıyla partisini temsil iddiasında bulunan bir insan cinsel tacizle suçlanıyorsa önce utanır, sonra bu görevinden istifa eder" dedi.

CHP'li kadınlara çağrı

Arınç konuşmasına, "İkinci görev de CHP içindeki kadın milletvekillerine düşer. O kadın milletvekilleri, bundan sonra sayın İnce'nin yanında oturmamalı, onunla selamı sabahı kesmeli, en azından bu iddiaların gerçeğe çıktığı güne kadar ilişkilerini sonlandırmalıdır. Üçüncü görev sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na düşer. Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar bildiğimiz ve inandığımız şekliyle aile hayatına bağlı, özel hayatına dikkat eden, mazbut bir insandır. Cinsel taciz iddiasıyla suçlanan bir insanı Grup Başkanvekili olarak görevine devam ettiremez. Derhal Muharrem İnce'den görevini bırakmasını istemelidir. Kılıçdaroğlu'na yakışan budur. Bunu yapmadığı takdirde Muharrem İnce gibi, cinsel tacizle suçlanan bir insan onun vekili olarak parlamentoda görev yapar, buna devam eder. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını da bekliyorum.” diyerek devam etti.

Arınç suçlamayı anlattı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, olayın geçmişte gazetelere de yansıdığını belirterek, şöyle konuştu:

“Olayın esası şudur. Fatma K. isimli diyelim bir kadın, CHP üyesidir, teşkilat mensubudur. Bir gün kendisini arar ve kızıyla ilgili bir konuda yardım talep eder. Kendisiyle buluşurlar. Kızına yardım edeceğini söyler ama kızına yardım edeceği yerde kendisiyle bir şekilde ilişki kurmaya çalışır. Kendisine sarkıntılıkta bulunur. Kadın bundan dolayı şikayetçi olur ama bu sonlanmaz. Sonra da SMS mesajlarıyla kadının cep telefonuna mesaj göndermeye başlar.

Bunları nereden biliyorum. İddiaları hazırlayan savcının fezlekesinden biliyorum. 8 sayfalık fezlekede, Muharrem İnce'nin telefonundan çıktığı teknik olarak tespit edilen cinsel mesajlı tacizler vardır. Bunların sadece 3-4 tanesini okudum fezlekeden yüzüm kızardı, insanlığımdan utandım. Bütün bunlar fezlekede olduğuna göre herkesin bunu okuması, görmesi, bilmesi mümkündür. Bunun üzerine kadın şikayette bulunur. Bu şikayet neticesinde de hakkında dava açılmak üzere fezleke hazırlanır. 20 tane avukatı var sayın İnce'nin. Ama avukatların hiç birisi teknik olarak tespit edilen bu cinsel taciz iddialarından İnce'yi kurtaramaz.

Şu anda dokunulmazlığı olduğu için yargılanamıyor ama dokunulmazlığı kalktığı ana kadar elbette bu iddiaların arkasında ezilecektir. Bunu inkar etmedi kendisi dün. Ama efelendi, 'Dokunulmazlığımı kaldırın' dedi. Sanki biz kaldıracakmışız gibi kaldırmayanları da şerefsizlikle itham etti. Dünkü konuşmasından dolayı hakkında dava açacağım. Onu utandıracağım, mahcup edeceğim. Çünkü o bu ahlaksızca iddialar, bu ahlaksızca sözlerinin, mesajlarının altında ezilecektir, utanacaktır. Partisi de ondan utanacaktır. Meclis de artık onu tacizci bir milletvekili olarak aklanıncaya kadar kendisiyle irtibatını kesecektir. Dün söylemek istediğim buydu. Çok kısa söyleyebildim.”

Tartışma nasıl başladı

Meclis'teki dünkü gensoru görüşmeleri, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce arasındaki tartışmaya sahne oldu.

İnce’ye sinirlenen Arınç'ın şu sözleri fitili ateşledi: "Ahlaktan, adaletten, namustan bahsedilecek olsa sizin en son konuşmanız lazım. Çünkü bu milletvekillerinin içerisinde bir tek dosya cinsel tacizden, o da size ait."

Ayağa fırlayan İnce, kürsüye gelerek, "Tabii ki ben bunu hak ettim, biliyorum. Ben bir gün bu kürsüden bunu konuşacağınızı biliyordum. Ama benim yüreğim yerinde, abdestimden de şüphem yok, ne yaptığımı biliyorum. sizde birazcık ahlak varsa, birazcık namus varsa, birazcık vicdan varsa dokunulmazlığımı kaldırmazsanız şerefsizsiniz, namussuzsunuz, ahlaksızsınız. Sayın Arınç, size bu sözü çok pahalıya ödeteceğim. O savcıya talimatı siz verdiniz, siz" diye seslendi.