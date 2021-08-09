Cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan New York Valisi Cuomo'nun baş danışmanı istifa etti

ABD'de hakkında birden fazla kadına cinsel taciz suçlamaları olan New York Valisi Andrew Cuomo'nun baş danışmanlarından Melissa DeRosa, görevini bıraktığını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın istifaya çağırdığı ancak istifa etmeyen New York Valisi Cuomo'nun baş danışmanlarından Melissa DeRosa istifa etti.

Cuomo'nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin raporda DeRosa'nın adı 187 kere geçiyordu.

İstifa eden DeRosa suçlamalardan bahsetmedi.