Cinsel taciz iddialarının ardından görevlerini bırakan Prens Andrew'a Kraliyet ailesine özel doğum günü geleneği yok
07 Şubat 2020 14:05
T24 Dış haberler
Britanya hükümeti, cinsel taciz iddialarının ardından Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan York Dükü Prens Andrew'un doğum gün öncesi, Kraliyet ailesi mensuplarının doğum günlerinde Birleşik Krallık bayrağını göndere çekme geleneğini değiştirme kararı aldı.
Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, görevi bırakan Kraliyet mensupları için geleneğin nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili bir süredir yetkililerin görüştüğünü söyledi.
Hükümet, yerel konseylerle görüştükten sonra York Dükü Prens Andrew, görevlerini bıraktığı için 19 Ocak'taki doğum gününde Birleşik Krallık bayrağını göndere çekmeme kararı aldı.