Cinsel taciz iddialarının ardından görevlerini bırakan Prens Andrew'a Kraliyet ailesine özel doğum günü geleneği yok

'in oğlu Andrew, cinsel tacizden sabıkası bulunan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarderile geçmiş yakınlığı ve kendisine yönelik de cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından Kraliyet ailesinden görevlerinden çekilme kararı almıştı. Andrew, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarını reddetmişti.