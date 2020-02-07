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Dünya

Cinsel taciz iddialarının ardından görevlerini bırakan Prens Andrew'a Kraliyet ailesine özel doğum günü geleneği yok

07 Şubat 2020 14:05

T24 Dış haberler

Britanya hükümeti, cinsel taciz iddialarının ardından Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan York Dükü Prens Andrew'un doğum gün öncesi, Kraliyet ailesi mensuplarının doğum günlerinde Birleşik Krallık bayrağını göndere çekme geleneğini değiştirme kararı aldı. 

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, görevi bırakan Kraliyet mensupları için geleneğin nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili bir süredir yetkililerin görüştüğünü söyledi.

Hükümet, yerel konseylerle görüştükten sonra York Dükü Prens Andrew, görevlerini bıraktığı için 19 Ocak'taki doğum gününde Birleşik Krallık bayrağını göndere çekmeme kararı aldı. 

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Andrew, cinsel tacizden sabıkası bulunan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile geçmiş yakınlığı ve kendisine yönelik de cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından Kraliyet ailesinden görevlerinden çekilme kararı almıştı. Andrew, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarını reddetmişti.  
 

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