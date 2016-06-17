Cinsel suçlar yasası sertleştiriliyor



Almanların çoğu Cinsel Saldırı Suçları Yasası'nın sertleştirilmesini istiyor. Yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 86'sı cinsel taciz kurbanının ‘hayır' demesinin failin ceza alması için yeterli olduğunu düşünüyor. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD için yapılan ankette kadınların yüzde 90'ı, erkeklerin de yüzde 82'si Cinsel Saldırı Suçları Ceza Yasası'nda reforma gidilmesinden memnun. Araştırmaya katılanların yüzde 10'u ise mevcut yasanın yeterli olduğu görüşünde.

Siyaset de uzlaştı

Diğer yandan Almanya'da koalisyondaki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Cinsel Saldırı Suçları Ceza Yasası’nda reforma gidilmesi konusunda uzlaştığı belirtildi. Hrıstiyan Birlik partileri hukuk politikaları sözcüsü Elisabeth Winkelmeier Becker, “Nein heißt Nein” – “Hayır diyorsam hayırdır” anlayışının yasaya entegre edildiğini belirtti. Buna göre cinsel tacize uğrayan kişinin açık ve net şekilde “hayır” demesi durumunda, taciz eden kişi cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilecek.

Yaza kadar meclisten geçebilir

Adalet Bakanı Heiko Maas Nisan ayı sonunda sertleştirilmiş Cinsel Saldırı Suçları Ceza Yasası tasarısını Federal Meclis'in gündemine getirmişti. Ancak Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi reformları yeterli bulmamıştı. Şimdi eklenen düzenleme ile “hayır” yanıtını dikkate almayarak fiziksel yakınlaşmada bulunan kişi tecavüz ile suçlanabilecek. Nisan ayında yapılan reformlar saldırganın kurbana şiddet uygulamayıp, tehdit ettiği durumlarda da ceza almasını mümkün kılıyordu. Ancak kurbanın açık ve net “hayır” demesini ceza için yeterli görmüyordu. Koalisyon partilerinin tüm temel noktalarda uzlaştığını belirten Elisabeth Winkelmeier Becker, yeni yasa tasarısının yaz tatilinden önce meclisten geçebileceğini söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi meydana gelen cinsel taciz olayları büyük tepkiye neden olmuş, Adalet Bakanlığı bu suçları düzenleyen yasanın sertleştirilmesi için adım atmıştı.