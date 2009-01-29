‘Cinsel sorunlu lider dünyada terör estiriyor’

'Erkeklerin yüzde 16'sı cinsel problem yaşıyor'

Cinsel sorun sinir yapıyor

Gençler 'cinsel güç' soruyor

Türk Androloji Derneği ve ilaç firması Bayer tarafından hayata geçirilen ‘Erkek Sağlığı TIR'ı Projesi'nin Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Turan Türkiye'de erkeklere yönelik böyle geniş kapsamlı bir bilinçlendirme ve tarama çalışmasının ilk kez yapıldığını söyledi.Erkeklerin, kendi sağlığını zaman zaman ikinci plana attıklarını ifade eden Prof. Dr. Turan, “Özel yaşam, maddi sıkıntı, stres, sigara ve önerilen alkol miktarından fazlasının tüketimi erkeklerin özellikle cinsel sağlıklarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Erkekler aile reisi olduğu için daha özverili çalışıyor, çoğu kez de kendi sağlığını ihmal ediyor. Dünyada 20- 75 yaş arası tüm erkeklerin yüzde 16'sı cinsel problem yaşıyor. Türkiye'de bu sayının 5- 7 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Bayer'in sponsorluğunda yapılacak bu proje erkek cinsel sağlığını tarayacak. Türkiye'de 14 ilde 50 bin erkeğin taranması amaçlanıyor. Başlatılan bu proje ile Türkiye'de 14 ilde 50 bin erkeğe sağlık taraması ve bilinçlendirme çalışması yapılması planlanıyor” dedi.Taramada erkeklere bel çevresi ölçümü, şeker hastalığı açısından kan şekeri analizi ve tansiyon ölçümü yapılacağını vurgulayan Prof. Dr. Turan, hastalıkların erkek cinsel sağlığının yanı sıra birçok hastalığın habercisi olduğunu kaydetti. Dünya liderlerinin büyük bölümünün 50 yaş üstünde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Turan, “Tüm erkekler gibi söylediğimiz konular liderler için de geçerli. Cinsel sorunları olan erkekler buna liderler de dahil sinirli ve asabi oluyor. Çevresini çok kırıyor. Bu kişiler iktidar olduğunda dünyada terör estirebiliyor. 10- 15 senede oluşan bu metabolik bozukluk 3- 5 aylık tedaviyle giderilebilir. Bu nedenle herkes çekinmeden tedavi olmalı” diye konuştu.Prof. Dr. Turan, cinsel sorunların tedavisinde en önemli sıkıntının erkeklerin doktora eşleri ile birlikte gitmemesi olduğunu söyledi. Taramalarda erkeklerin cinsel sorunlarla ilgili çok ilginç sorularıyla karşılaştıklarını ifade eden Turan, 20-30 yaş grubunda soruların daha çok cinsel güç ile ilgili olduğunu, 50 yaş üstü grupta ise daha çok kullanılan ilacın ve şeker gibi hastalıkların cinsel güce etkisinin sorulduğunu kaydetti.

Tarihin önemli bir dönemine damgasını vuran ve adı en büyük diktatörler arasında anılan Adolf Hitler`in uzun bir süre iktidarsızlık yaşadığı aktarıldı.