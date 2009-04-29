Cinsel sorunlar hayatınızı kâbusa çevirmesin

Türkiye için hâlâ kapalı kutu görümünde olan cinsellikle ilgili sorunlar, kadın ve erkekleri farklı etkiliyor.



40 yaşını geçen erkeklerin yüzde 52’ sinde değişik düzeylerde cinsel fonksiyon bozukluğu görülüyor. Kadınlarda ise, cinsel soğukluk orgazm olamama ve vajinusmus sorunları en önemli hastaneye başvuru nedenleri arasına yer alıyor. Uzmanlara göre cinsel sorunlar birçok nedenin bir araya gelmesinden doğuyor.



Cinsel deneyimin yetersizliği, cinsel bilgilenmenin eksikliği ya da yanlışlığı, eşle olan genel ilişkinin zayıflığı, katı yetiştirilme tarzı, yerleşik yanlış inanışlar, kalıp yargılar ve başarısızlık endişesi başlıca psikolojik faktörler arasında yer alıyor.



Erkeklerin cinsel sorunlarının başında ereksiyon olamamak geliyor. Araştırmalar bu sorunun önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada 400 milyon erkeği ilgilendireceğini gösteriyor.



5 milyon erkekte ereksiyon güçlüğü sorunu var



Dünya verileri Türkiye’ ye uyarlandığında, ülkemizde değişik düzeylerde ereksiyon güçlüğü olan 5 milyon erkeğin bulunduğu ortaya çıkıyor.



Kadınların cinsel sorunlarının çözümünde yaşanan en önemli eksiklik ise Türkiye’ deki cinselliğin hala tabu olmasından doğuyor.



Ülkemize genç kızların hala evlenmeden önce jinekoloğa gitme yüzdesi çok düşük. Bu nedenle var olan hastalıklara zamanında müdahale edilemiyor.



Cinsel konularda eğitimsiz olan kadınlar, cinsel isteksizlik duydukları konusunda bir karara dahi varamıyorlar ya da bilgisizlikten doğan nedenlerle isteksizlik duymalarına neden olacak travmatik deneyimler yaşıyorlar. Özellikle kadınlar için en önemli sorun; cinsel isteksizliklerini doğal kabul etmeleri…

