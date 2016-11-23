Cinsel sömürü Orta Amerika'daki kız çocuklarını tehdit ediyor

İngiliz Guardian gazetesi, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, El Salvador ve Honduras'ta suç örgütlerinin kadın ve kız çocuklarını cinsel sömürü için hedef alması nedeniyle, bu duruma maruz kalan kişilerin aileleriyle Meksika'ya kaçtığını yazıyor.

Guardian, bu durumun, kıtadaki mülteci krizinin nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Haberde özetle şu bilgiler yer aldı:

"El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta git gide artan sayılarda kadın, suçluların sistematik olarak genç kızları seks kölesi olarak hedeflemelerine dair kanıtların artması nedeniyle ülkelerini terk ediyor.

"Bölgedeki solcu gerillalar ve ABD destekli diktatörlükler arasındaki yoğun çatışmaları bitiren barış anlaşmalarının imzalanmasından 20 yıldan fazla süre geçmesi ardından, kuzey üçgeni olarak adlandırılan bu üç ülke hâlâ, savaşın sonuçlarıyla mücadele ediyor.

"Yolsuzluk içindeki güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu kartelleri ve birbirleriyle çatışma halindeki sokak çeteleri burayı, dünyanın, gerçek savaşların olduğu yerlerden dışındaki alanları dışındaki en tehlikeli bölgesine çevirmeye yardım etti.

"Kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddet Amerika'nın yanı başında büyüyen mülteci krizinin, artan nedenlerinden biri.

"Geçen yıl Meksika'da tutuklanan 32 bin 142 kadın göçmenin hemen hemen üçte ikisi 18 yaşının altındaydı. 2014'ten bu yana, kuzey üçgeninden yaşları 12 ila 17 arasındaki yaklaşık 15 bin kız tutuklandı.

"Birleşmiş Milletler'in, köleliğin çağdaş şekilleriyle ilgili özel raportörü olan Urmila Bhoola, kadın ve kızları cinsel faaliyete zorlamanın modern köleliğin kanıtı olduğunu söylüyor.

'Bhoola, 'Kızların ve genç kadınların çetelerle bağlantılı faaliyetler için zorla çalıştırılmaları, özellikle de hapishanedeki çete üyelerine 'karı kocayla ilgili ziyarette' bulunma üzerinden fuhuşa zorlanmaları, cinsel sömürünün ve insanı aşağılamanın uç formlarıdır' diyor.

"Bhoola, 'Bu çeteler, bölgede geçerli olan, derinlemesine erkek egemen iktidar yapılarını yansıtmaktadır. Bu, milyonlarca kadın ve kızı etkileyen bir problemdir' diyor".

Guardian gazetesi hükümetlerin ise bu sorunu kabul etmediğini yazdı:

"Uluslararası Af Örgütü'nün Amerikalar direktörü Erika Guevara, 'Kadınlar ve kızlar sürekli olarak bir korku ortamı içinde yaşıyor. Ülkelerini büyük oranda kontrol eden çetelerin aralarındaki acımasız savaşta ganimet olarak görülüyorlar.

"Hükümetler, göçü durdurmak için aldıkları milyonlarca doların bir bölümünü bu kadınların evlerinde kalabilmelerini sağlamak için kullanması gerekiyor' diyor".

Guardian haberde bazı mağdurların hikâyelerine yer verdi.

Örneğin, 18 yaşına yeni giren Sara Rincon adlı genç kadın, El Salvador'un başkenti San Salvador'da birkaç okul dönüşünde bir çete tarafından tacize uğraması ve 30'larındaki bir adam tarafından kız arkadaşı olmazsa öldürüleceği yönünde tehdit edilmesi ardından ülkeden kaçmış.

Rincon ve babasının şimdi Meksika'nın bir kentinde küçük bir odada kaldığını aktarıyor Guardian.

Honduras'ta bir sabah çeteler tarafından kaçırılan ve bir hafta boyunca zorla alıkonan 17 yaşındaki Andrea Hernandez ise ailesiyle birlikte kaçıp geldiği Meksika'daki bir göçmen kampında gazeteye konuşmuş.

O bir hafta içinde neler yaşadığı sorusuna "Anlatamam" cevabını veren Hernandez, hiçbir şeyini alamadan ve arkadaşlarına hoşçakal dahi diyemeden ülkeden ayrıldığını belirtmiş.

Hernandez'in annesi ise "Kızım zar zor yemek yiyor, travma geçiriyor. Eskisi gibi değil. Honduras'tayken örnek bir öğrenciydi, mimar olmak istiyordu. Hepimiz için her şey bir günde değişti" demiş.