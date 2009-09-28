Cinsel sitelere girmek işten atılma nedeni

Yargıtay, mesai saatleri içerisinde bahis ve cinsel konulu sitelere girdiği tespit edilen çalışanın iş aktinin fesh edilmesinin doğru olduğuna karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği emsal kararda, işçinin bu tür sitelere girerek doğruluk ve bağlılık ilkesine aykırı davrandığını kaydetti.

Mesai saatleri içerisinde bahis ve cinsel konulu internet sitelerine girmek işten atılma nedeni olur mu?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği emsal kararda mesai saatlerinde bahis ve cinsel konulu sitelere giren çalışanın işten atılmasına yeşil ışık yaktı.

İzmir 9. İş mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın işyerinde bu tür sitelere girmesinin “İşverenin güvenini kötüye kullanmak” olarak yorumladı.

Yargıtay’ın emsal kararında şöyle denildi: “Davacının kullandığı bilgisayarda mesai saatleri içinde bahis ve cinsel konulu sitelere girdiğine ilişkin tutanak düzenlenmiştir. Tutanak içeriği tutanak tanıklarınca doğrulanmıştır. Fesih haklıdır. Kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekir iken kabulü hatalıdır.”