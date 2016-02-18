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Yaşam

Cinsel şiddeti önlemek için hepimizin yapabileceği şeyler var!

CŞMD, hazırladığı kampanyayla cinsel şiddeti görünür kılmayı hedefliyor

18 Şubat 2016 20:45

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), cinsel şiddetin Türkiye’de konuşulmadığını belirterek “Cinsel şiddeti önlemek için her birimizin yapabileceği şeyler var” dedi ve “Bunu yapabiliriz” isimli bir kampanya düzenledi. 1 yıl sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes, Twitter ve Facebook'ta #BunuYapabiliriz hashtag'i ve www.bunuyapabiliriz.tumblr.com aracılığıyla cinsel şiddetin nasıl önlenebileceğine ilişkin önerilerini paylaşıp hayata geçirerek, cinsel şiddetin önlenmesine katkıda bulunacak.

Kampanya için hazırlanan kartpostalları okulda ya da arkadaşlara dağıtmak, cinsiyetçi küfürleri hiç  kullanmamak ya da daha az kullanmak, cinsel şiddet üzerine konuşmak, kampanyaya destek olmak isteyenlerin yapılabilecekler arasında. Mart ayında yayınlanacak “Kavramlar Sözlüğü” aracılığıyla, cinsel şiddetle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

 

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

 

  • Kampanya blogu http://bunuyapabiliriz.tumblr.com’da ya da Twitter/Facebook’ta #BunuYapabiliriz hashtag’i ile cinsel şiddetin önlenmesine yönelik önerilerinizi ve yapabileceğiniz “1 şey”i paylaşabilirsiniz.

     
  • Blogdan, dernek sayfası ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek “Şiddeti önlemek için 5 dakikada yapabileceğimiz 10 şey” maddelerini hayatınıza geçirebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

     
  • Kampanya kartpostallarının arkasındaki kazımalı bölümleri kazıdığınızda cinsel şiddeti önlemek için yapabileceğiniz “1şey”le karşılaşıyorsunuz. Arkası boş olan kartpostallardan alarak kendi yapabileceğiniz “1şey”i dilerseniz siz yazıp, fotoğrafını kampanya bloğuna gönderebilirsiniz.

     
  • Dilerseniz, kartpostalları çevrenize ve sevdiklerinize hediye ederek, kampanyanın yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kartpostalları bulabileceğiniz yerleri görmek için tıklayınız.

     
  • Cinsel şiddetin güçlendirici ve pozitif bir dille ve doğru kavramlar kullanılarak konuşulmasını hedefleyen “Kavramlar Sözlüğü”nden faydalanarak günlük konuşmalarınızda, internette, yazılarınızda cinsel şiddetle mücadele için siz de güçlendirici bir dil kullanabilirsiniz.

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