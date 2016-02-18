Cinsel şiddeti önlemek için hepimizin yapabileceği şeyler var!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), cinsel şiddetin Türkiye’de konuşulmadığını belirterek “Cinsel şiddeti önlemek için her birimizin yapabileceği şeyler var” dedi ve “Bunu yapabiliriz” isimli bir kampanya düzenledi. 1 yıl sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes, Twitter ve Facebook'ta #BunuYapabiliriz hashtag'i ve www.bunuyapabiliriz.tumblr.com aracılığıyla cinsel şiddetin nasıl önlenebileceğine ilişkin önerilerini paylaşıp hayata geçirerek, cinsel şiddetin önlenmesine katkıda bulunacak.

Kampanya için hazırlanan kartpostalları okulda ya da arkadaşlara dağıtmak, cinsiyetçi küfürleri hiç kullanmamak ya da daha az kullanmak, cinsel şiddet üzerine konuşmak, kampanyaya destek olmak isteyenlerin yapılabilecekler arasında. Mart ayında yayınlanacak “Kavramlar Sözlüğü” aracılığıyla, cinsel şiddetle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?