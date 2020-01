Cinsel şiddet uygulayan kocasını vurdu; mahkeme serbest bıraktı!

Zonguldak'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi 51 yaşındaki Hakkı A.'yı tabanca ile vurarak yaralayan 45 yaşındaki Hülya A., kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşinden şikayetçi oldu. Tedavisinden sonra gözaltına alınan Hakkı A., eşi gibi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, 1 Eylül'de meydana gelen olayda maden işçilerinin örgütlü olduğu sendikada genel sekreter olan Hakkı A., 2011'de ikinci evliliğini yaptığı ve bir süre önce boşanma davası açtığı Hülya A. ile tartışmaya başladı. Hülya A., tartışma sırasında eline geçirdiği tabanca ile eşine ateş etti. Bacakları ve kalçasına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Hakkı A., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedaviden sora taburcu edildi. Hülya A. ise suç vasfının değişme ihtimali, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlk evliliğinden 3 çocuğu olan ev kadını Hülya A., savcılıktaki ifadesinde 5 yıllık eşi Hakkı A.'nın evlilikleri boyunca kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını ileri sürdü. Eşinin cinsel istekleri yüzünden daha önce de yine tartıştıklarını, kendisini yaraladığını, bu yüzden ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, bu konudaki davanın sürdüğünü söyleyen Hülya A., olay gecesini de şöyle anlattı:

"Gece 03.00 sıralarında eve alkollü geldi. Dışarıdan getirdiği biradan benim içmem için zorladı. Bir iki yudum içtim. O arada benim bacaklarımda ve ellerimde sigara söndürdü, bacağımda vazo kırdı. Kavga etmemek için yatak odasına geçtim. Yanıma geldi hakaret etti. Kıyafetlerimi çıkarmak istedi, direnince hepsini yırttı. Cinsel şiddet uyguladı. Sonra her zaman üzerinde taşıdığı silahı doğrulttu. Direnince arbede çıktı. Silahın bir el sesini duydum. Boğuşma sırasında her nasılsa silah benim elime geçti, bir an panik ve korkuyla ateş ettim ve silahı atıp o halde evden çıktım. Öldürmek istesem o anda öldürebilirdim. Bana sistematik şekilde yapılan cinsel, fiziksel ve sözlü şiddet nedeniyle davacı ve şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."

Mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verdi

Hülya A.'nın şikayeti üzerine Hakkı A., hastaneden taburcu olduktan sora geçen 27 Eylül'de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hakkı A., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Eşinin suçlamalarını kabul etmeyen Hakkı A., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.