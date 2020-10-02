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Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı komisyonda kaldırıldı

Çelik ile ilgili son karar, Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak

02 Ekim 2020 12:14

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.

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