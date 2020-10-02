Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı komisyonda kaldırıldı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

Eski HDP Milletvekili Çelik ile ilgili oylamada bir milletvekili İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan çekimser kaldı. Diğer komisyon üyeleri dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Tuma Çelik ile ilgili komisyon raporu Genel Kurul gündemine gelecek. Çelik ile ilgili son kararı Meclis Genel Kurulu gizli oylama ile alacak.