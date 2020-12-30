Cinsel saldırıyla suçlanan Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27. dönem bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27. dönem bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak, adı geçen hakkında atılı suçtan Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere iddianame hazırladı.
Dokunulmazlığı kaldırılmıştı
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade vermişti.