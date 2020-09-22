Cinsel saldırıyla suçlanan Didim Belediye Başkanı'nın ifadesinden: Videodaki öpüşen kişi benim ama karşımdaki o değil

2 ay boyunca S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte 4 kişinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Hakkındaki iddialara ilişkin “Bu olay benim görevden alınmam için, 6 yıldır mücadele ettiğim rant çetesinin bir iftirasıdır” cevabını veren Atabay savcılık ifadesinde, “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi S.T. değil. Kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi.

Belediyeye iş için başvuran S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim Belediye Başkanı Atabay (61) ile birlikte, meclis üyeleri Ali Ç. (65), Öner Ç. (60) ile Öznur G. (38), haklarındaki şikâyet nedeni ile savcıya ifade verdi. Savcı, 4 şüpheliye de benzer sorular yöneltti. Edinilen bilgilere göre, 4 şüpheliden önce S.T.’nin müşteki olarak ifadesini alan savcı, soruşturma dosyasına giren üç cinsel içerikli video ile ilgili sorular da sordu.

"Kadının 6 yıldır mücadele ettiğim rant çetesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum"

Hürriyet'teki habere göre, hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması alınan Atabay, savcının “Hakkınızda söz konusu iddiaları ortaya atan S.T. isimli kadının kim olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna yönelik anılan kişinin isim ve soyismini belirterek “S.T.’nin, savunmamda belirttiğim çete ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aynı zamanda Aydın ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) üyesi. Bu kişi Aydın Efeler İlçe Kadın Kolları üyesi. 2017 kadın kolları başkanlığı için seçime girdi. Ancak seçilemedi daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti” yanıtını verdi.

Savcının elindeki görüntülerdekiler kim?

Atabay, kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi.

Atabay, biri kadın iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği üçüncü videodaki kişilerin de kendisi ile ilgisi olmadığını kaydetti.

İddianın yaşandığı çiftliğin sahibi ne dedi?

S.T.’ye yönelik 2 ay boyunca cinsel saldırının yaşandığı iddia edilen çiftliğin sahibi Ali Ç. de ifadesinde, “Müştekiyi hiç tanımıyorum, hiç görmedim. İsminin S.T. olduğunu bugün öğrendik. Haberlerde çıkan çiftlik evi benim değil. Madem müşteki 2 ay boyunca benim evime geldi neden yanlış evi, benimmiş gibi gösterdi” dedi. “Kadının yüzünü bile görsem tanımam” diyen Ç., sahibi olduğu çiftlik evine aileleri ile gittiklerini söyleyerek “Söz konusu çiftlik evinde ne S.T.’ye cinsel saldırı oldu. Ne de aramızda grup seks yapıldı. Söz konusu kadınla hayatım boyunca bir araya gelmedim” dedi.