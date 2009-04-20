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Yaşam

Cinsel saldırıda bulunan İngiliz’e 7 yıl ceza

20 Nisan 2009 19:45

İzmir'in Selçuk ilçesinde 19 yaşındaki İskoçyalı genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen İngiliz vatandaşına 7 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan William Barker (25) ile avukatı katıldı.

Barker, suçlamaları reddetti. Evli olduğunu kaydeden Barker, "Ben bu suçu işlemedim, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl hapis cezası verdi.

2007 yılı Ekim ayında Selçuk'a tatil için ailesiyle gelen M.V.G, kaldıkları otelin tuvaletinde, İngiltere vatandaşı 2 çocuk babası William Barker'in cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri sürerek, jandarmaya başvurmuştu. Barker hakkında dava açılırken, M.V.G. ülkesine dönmüştü.

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