'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılanan Tuma Çelik, beraat etti

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile yargılandığı davadan beraat etti. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Çelik’in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.
Başımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü.
Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Tuma Çelik, mağdur D.K. ile taraf avukatları katıldı. Kapalı görülen duruşmada, her iki taraf da tanıklarını dinletti. Tanık beyanlarının ardından D.K., sanığın cezalandırılmasını isterken, suçlamaları kabul etmeyen Çelik, D.K.'nın çelişkili ifadelerinin kendisine yönelik komplo kurulduğunu ispatladığını ileri sürdü. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tuma Çelik'in delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.
Dokunulmazlığı kaldırılmıştı
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Ardından HDP'den istifa eden Çelik, sonrasında HDP'den "Merkez Disiplin Kurulumuz Tuma Çelik istifa etmesine rağmen hakkında kovuşturma yapmaya devam etti ve bugün itibariyle kesin çıkarma kararını verdi" açıklamasıyla ihraç edilmişti.
Çelik'in 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade vermişti.
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