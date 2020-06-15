Cinsel saldırı suçundan hüküm giyen Harvey Weinstein: Cinsel yolla enfeksiyon kaptım

Ünlülerin de aralarında olduğu birçok kadına tecavüz ve cinsel tacizde suçlanan Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel enfeksiyon hastası olduğunu iddia ederek mahkemeye sundu.

Taciz ve tecavüzle suçlanan Harvey Weinstein, cinsel enfeksiyon hastası olduğunu iddia ederek mahkemeye bildirimde bulundu. Yapımcının duruşmada jürilere fotoğraflarla gösterilen organının kangren olduğu öne sürüldü.

Duruşmalarda yürüteç yardımıyla ayakta durabilen Hollywood yapımcısının, bugüne kadar aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu, 75'ten fazla kadının hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?

Weinstein'ın taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmış ve bunun sonucunda #MeToo akımı başlamıştı.

New York'ta Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada karar geçtiğimiz şubat ayında açıklanmış ve ünlü yapımcı 23 yıl hapse mahkum edildi.