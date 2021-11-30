Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Marilyn Manson'ın evine polis baskını

Manson şu anda, eski kız arkadaşı Ashley Morgan Smithline ve Game of Thrones oyuncusu Esmé Bianco da dahil olmak üzere, kendisi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların açmış olduğu 3 ayrı davayla karşı karşıya.
Daha önce ABD'li müzisyen, kendisi hakkındaki tüm cinsel saldırı ve fiziksel taciz iddialarını inkar etmişti.
"Korkunç çarpıtmalar"
Manson, daha önce Instagram'da kendisine yöneltilen suçlamalara değinerek, yakın ilişkilerinin her zaman benzer düşünen ortaklarla tamamen rızaya dayalı olduğunu söylemiş ve kadınların iddialarını gerçekliğin korkunç çarpıtmaları olarak nitelendirmişti.