Cinsel saldırı sanıklarından telefon görüşmelerine 'pes' dedirten savunma

Hümeyra PARDELİ/KARS, (DHA)- KARS\'ın Kağızman ilçesinde karın ağrısı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen zihinsel engelli D.İ.\'nin (22) hamile olduğu anlaşılınca, fuhuş skandalı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma sonucunda aralarında anne ve teyzenin de bulunduğu 14 kişi yakalanıp, tutuklandı. Kızı D.İ.\'yi para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladığı öne sürülen anne Songül İ. (44) ve teyze Emine İ. (47) suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma aşamasında elde edilen telefon kayıtları ile hakimin sorularına, sanıkların cevapları ise şaşırtıcı oldu. Cinsel saldırı suçundan yargılanan sanıklardan Fethi A., 1 yılda 815 kez Emine İ.\'yi aramasını, \"Benim Kağızman\'da elektrik dükkanım vardır. Emine\'ye malzeme vermiştim. Malzemenin parasını getirmesini istedim. Telefonla aradım, meşguldü. Sürekli aradım\" derken, 376 kez Emine İ.\'yi arayan Battal A. ise D.İ.\'nin anne ve teyzesini tanımadığını ileri sürdü.

Kağızman ilçesinde yaşayan G.İ., yeğeni D.İ.\'yi Şubat ayında karın ağrısı şüphesiyle ilçedeki Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada ultrason çekimi yapılan D.İ.\'nin 20 haftalık hamile olduğu belirlendi. D.İ.\'nin Kars Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 30 Mart 2015\'te düzenlenen yüzde 50 oranında hafif derecede mental geriliğinin bulunduğuna ilişkin rapor üzerine, hastane yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Songül İ. ile teyze Emine İ.\'nin, D.İ.\'ye akıl hastalığından yararlanarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. İfadesine başvurulan D.İ., teyzesinin kendisini \'temizlik yapma\' adı altında fuhuş yaptırmaya götürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan anne ve teyze suçlarını itiraf ederek fuhuş yaptırdıkları kişilerin isimlerini verdi. Songül ve Emine İ. kardeşlerin isimlerini verdiği ilçede yaşayan 11 kişi, 23 Şubat 2018\'de gözaltına alındı. Şüphelilerden Aslan Ş. (46), Celil B. (46), Engin Ş. (50), Mahmut D. (50), Sümer B. (52), Battal A. (55), Vehdet G. (60), Mustafa T. (64) ve Fethi A. (71) ile anne ve teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet A. (59) ile Tuncay Ç. (48) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haziran ayında doğum yapan D.İ. ile bebek devlet korumasına alındı.

ALGILAMA YETENEĞİ GELİŞMEMİŞ

Kars 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, 9\'u tutuklu 11 kişi hakkında \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan en az 22,5 yıla kadar, tutuklanan anne ve teyze hakkında ise \'nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım ve fuhuşa aracılık etmek\' suçlarından 15,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Erzurum Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı\'nda düzenlenen raporda D.İ.\'nin ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olmadığı, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin yeterince gelişmediğinin tespit edildiğine değinildi. D.İ.\'ye aynı kurumdan verilen psikiyatri adli heyet raporunda ise beyanlarına itibar edilemeyeceği bildirildi. İddianamede, bebeğin soy bağının tespiti için sanıklardan alınan kan örnekleri ile bebeğin kan örneklerinin Trabzon Adli Tıp Kurumu\'nda gönderildiği belirtildi.

HTS KAYITLARI FUHUŞ TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

İddianamede teyze Emine İ.\'nin kullandığı GSM hattına yönelik HTS kayıtlarında sanıklardan tümümün trafik akışı olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Fethi A.\'nın 23 Şubat 2017-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Emine İ.\'yi 815 kez aradığı tespit edildi. Aynı tarihlerde, Mahmut D.\'nin 521, Vehdet G.\'nin 394, Battal A.\'nın 376, Mehmet A.\'nın 269, Celil B.\'nin 153, Engin Ş.\'nin 122, Mustafa T.\'nin 104 defa D.İ.\'nin teyzesi ile telefonla görüştükleri belirlendi.

BEBEĞİN BABASI DNA RAPORUYLA BELİRLENDİ

Kars 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu\'ndan mahkemeye gönderilen DNA incelemesinde doğan bebeğin babasının sanıklardan Battal A.\'nın olduğu rapor edildi. 376 kez aradığı Emine İ. ile ablası Songül İ.\'yi tanımadığını ileri süren Battal A., \"DNA raporunu kabul etmiyorum. Ben D.İ. ile ilişkiye girmedim\" dedi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ KAPI TAMİRİ İÇİN

D.İ. ile ilişkiye girmediğini savunan Engin Ş., Songül ve Emine İ.\'nin evine kapıları arızalandığı için gittiğini söyledi. Engin Ş., \"Bu sebeple tamire gitmiştim. Ben kaynakçıyım. Bu sırada kendileri ile tanışmıştım. Bu sebeple arama kayıtlarım görünüyor. Emine İ. ile olan telefon görüşmelerim kapılarının tamirine ilişkindir. Kapıyı iki günde tamir ettim. Ayrıca bir seferde pencerelerini tamire gitmiştim\" diye konuştu.

\'MALZEME PARASINI İSTEMEK İÇİN ARADIM\'

Suçlamaları kabul etmeyen Fethi A., D.İ. ile herhangi bir cinsel temasta bulunmadığını öne sürdü. Kağızman\'da elektrik dükkânı olduğunu ifade eden Fethi A. \"Emine İ.\'ye malzeme vermiştim. Malzemenin parasını getirmesini istedim. Telefonla aradığımda sürekli meşguldü. Emine ile 2 yıl kadar önce farklı tarihlerde iki kez cinsel ilişkiye girdim. Sonra pişman oldum. Emine ile ilişkiye girerken D.İ. yanında yoktu.Yüce adaletinize sığınıyorum, suçsuzum\" dedi.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, tutuksuz Mehmet A. ile Tuncay Ç.\'nin ise tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. D.İ.\'ye baro tarafından atanan avukatı Fettah Çapkurt, \"Tutuksuz sanıkların Kars Ağır Ceza Mahkemesi\'nce ilk duruşmada tutuklanmış olmalarının adalet için, kamuoyundaki infialin dinmesi açısından önemli bir karar. Tutuklu sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmaları için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu.