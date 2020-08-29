Cinsel saldırı açıklamasıyla intihar paylaşımı yapan kadına ulaşıldı

Twitter'da B. kullanıcı isimli bir kadın, Ünal Işık tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını söyleyerek intihar edeceğini açıkladı. CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, genç kadına ulaşıldığını ifade ederek, "Çok şükür! Kız kardeşimiz sağ salim bulundu. Kadın dernekleri, barolar, emniyet, duyarlı olan herkes müthiş bir çaba harcadı. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Geçen yıl iş görüşmesine gelen bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Ünal Işık, tekrar bir cinsel saldırı iddiası ile gündeme geldi. B. kullanıcı isimli bir kadın Twitter'da, Işık tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını ve Işık'ın ailesi ile arkadaşları tarafından tehdit mesajları aldığını duyurdu. Genç kadın paylaşımında yaşamına son verileceğini söyledi.

Konuya ilişkin ulaşılmaya çalışılan Ünal Işık telefonları meşgule atarak yanıtsız bıraktı.

"Polis ve aile ulaşamıyor, hiçbir haber yok"

Mor Dayanışma Üyesi Gülay Mübarek Habib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis ve ailenin B'ye ulaşamadığını belirtti.

Habib paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Polis B.'nin evine gitmiş ailesi ile konuşmuş. Aile de polis de intihar notu yazan B.' ye ulaşamıyor. Hiçbir haber gelişme yok.Çok üzgünümm, umarım başına bir şey gelmemiştir. #ÜnalIşık ant olsun ki senden bugünün hesabını soracağız. hem B.' İçin hem önceki arkadaşım için."

CHP'li Nazlıaka: Kız kardeşimiz sağ salim bulundu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, intihar paylaşımı yapan genç kadına ulaştıklarını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Nazlıaka, "Çok şükür! Kız kardeşimiz sağ salim bulundu. Kadın dernekleri, barolar, emniyet, duyarlı olan herkes müthiş bir çaba harcadı. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.