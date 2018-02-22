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Yaşam

Cinsel saldırı esnasında acil yardım çağırabilen kıyafet geliştirildi

Massachusetts Institute of Technology mühendisleri tarafından cinsel tacizi gerçek zamanlı olarak algılayabilen bir cihaz geliştirildi

22 Şubat 2018 00:23

Cinsel saldırılara karşı önlem alınabilmesi için acil yardım çağırabilen giyilebilen dedektör geliştirildi.

Birgün'de yer alan habere göre, cinsel saldırıları gerçek zamanlı olarak saptama, bunun için önceden belirlenmiş kişilere ileten ve savunma geliştirmeyi amaçlayan cihaz, Massachusetts Institute of Technology (MIT) mühendisleri tarafından geliştirildi.

MIT mühendisleri tarafından cinsel tacizi gerçek zamanlı olarak algılayabilen ve mümkün olduğunca çabuk yardım etmeleri için sağlayan cihaz herhangi bir kıyafete yapıştırılabiliyor. Aktif veya pasif modda çevrelerine mesaj gönderiyor ve konum paylaşıyor.

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