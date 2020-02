Cinsel organınızı çekin; göremiyoruz!

Damla Yur

2000’lerin başı yaz ayları Çeşme’deyim… İlkokulu bitirmiş yeni dönemde ortaokula başlayacak olmanın özgüvenini yaşıyorum. Alınan bir yaşın bile getirdiği özgürlüklerle bendeki değeri büyük haliyle. Bunlardan biri de plaja kuzenimle ve arkadaşlarımla kısacası annem, teyzem ve ablam olmadan gidebilmek…

Fakat bir sabah hemcinsim olan kuzenimle plaja gitmek üzere hazırlanırken hakkımızın elimizden alındığını öğreniyoruz. Uzun bir süre sebebini bilmediğim bu yasağa sinirlenirken öfkem hep özgürlüğümü elimden alan ailemdeki kadınlara oluyor:

Annem, teyzem ve ablam…

Bir kaç hafta geçiyor yasak kalkıyor.

Ailedeki kadınlara karşı öfkem geçiyor.

Fakat bir kaç yıl geçiyor anlıyorum ki özgürlüğümü elimden alan ne annem ne ablam ne de teyzemmiş, bir erkeğin cinsel organıymış…

İşte o yaz başladı yasağa sebep, özgürlüğe düşmanla tanışmam.

Birileri çocuklarına taciz etmemeyi öğretmediği için bir kız çocuğu olarak kendimi hep korumaya çalışarak yaş aldım.

Hava karardığında yolda yalnız başıma yürürken arkamı kontrol etmekten önümü göremeyen ben düşe kalka büyürken o talep edilmeyen erkek cinsel organına maruz kalma hiç bitmedi.

Geçen yıllar dijitalleşen dünya düzeniyle talep edilmeyen erkek cinsel organı ekranlarda maruz bırakmaya devam ediyor.

Geçen hafta Amerika da yaşayan aslen Türkiyeli bir arkadaşım sayesinde Be My Eyes uygulamasından haberdar oldum.

Danimarkalı Robocat şirketi tarafından tasarlanan Be My Eyes kör kullanıcalara internet üzerinden yardım veren bir uygulama. Kör ve desteğe ihtiyacı olan insanlar akıllı telefonlarının kamerasını açarak problemi gönüllü kullanıcalara iletiyor ve gönüllü kullanıcılar da bu kişinin gözü olarak sesli yanıtla sorunun çözülmesine yardımcı oluyor. Uygulama Türkçe konuşan gönüllülerle Türkiye’de de açılmış durumda.

Fakat ne yazık ki bu ülkede sistem erkeklerin istismarına takılıyor.

“Oğlum göster amcalara pipini” anlayışı bu topraklarda öyle bir yer işgal ediyor ki birinin gözü olma talebi bile suistimal edilebiliyor.

Bana programdan bahseden arkadaşım da yardım dilini Türkçe olarak belirterek heyecanla birilerine göz olmayı beklerken, geçtiğimiz günlerde tacize maruz kaldığını paylaştı.

Olay şöyle gelişiyor; arkadaşım uygulama üzerinden bir destek talebi alıyor ve kabul edip sayfayı açtığında karşılaştığı görüntü erkek cinsel organı!

Tabii ki durum yetkililere iletiliyor ve Be My Eyes’n yöneticisi Alexender Hauerslev Jensen “Kötüye kullanıma müsamaha göstermiyoruz ve Be My Eyes topluluğundan bildirdiğiniz kullanıcıyı bulduğumuzu ve engellediğimizi bilmenizi isteriz” şeklinde şahsın bulunduğunu ve sistemden çıkartıldığını bildiriyor.

Dijital bilgilerin çalınması ile cinsel ilişki görüntülerinin gizlice kaydedilip şantaj yapılması, Twitter’da 140 karakterli yazılı tacizin üstüne bir de bu uygulamaya sızan tacizin ulaştığı boyut aklımızla vicdanımızla dalga geçer boyuta ulaşmış vaziyette.

Beyler cinsel organınızı çekin gerçekten göremiyoruz…

*Görememenin bir özür ya da engel olmadığının kabul edilip dilimize yerleşip, körlere uygun bir yaşamın yaratılmasında herkesin üzerine düşeni yapacağı günler dilerim.