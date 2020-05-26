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Cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı

26 Mayıs 2020 19:26

Düzce'de, aşırı alkollü olduğu öne sürülen V.K.B. (35), cinsel organını kestikten sonra pişman olunca 112 Acil servisi aradı. Hastaneye kaldırılan V.K.B.'nin cinsel organı dikildi.

Olay, dün gece saatlerinde Düzce Çay Mahallesi'nde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu belirtilen V.K.B., 112 Acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine giden sağlık ekibi, V.K.B.'nin cinsel organının kesik olduğunu gördü.

V.K.B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.K.B. hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini, pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi. V.K.B. daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavi ile V.K.B.'nin cinsel organı yerine dikildi.

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