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Yaşam

Cinsel organında uyuşturucuyla yakalandı!

Uşak'taki uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otomobili durduran polis ekipleri, detaylı üst araması sırasında şüphelinin cinsel organına sakladığı eroini buldu

22 Nisan 2017 02:10

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde 21 yaşındaki F.T.'nin üstünü arayan polis, cinsel organı içerisine gizlenmiş 7.2 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobildeki 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Uşak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik Sivaslı ilçesinde bir otomobile operasyon düzenledi.

Otomobilde bulunan H.T. (22), Ö.U. (43) ve F.T. (21) gözaltına alındı. Zanlıların detaylı yapılan üst aramasında F.T.'nin alüminyum folyoya sardıktan sonra cinsel organı içerisine gizlediği 7.2 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan F.T. ve H.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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