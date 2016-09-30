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Yaşam

Cinsel organına yüzük takan adam hastanelik oldu

Gencin cinsel organındaki yüzük itfaiye ekibinin de katıldığı bir buçuk saatlik bir operasyonla çıkarılabildi

30 Eylül 2016 13:59

Çin'in Liuzhou kentinde bir adam cinsel organına evlilik yüzüğünü takıp çıkaramayınca hastanelik oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan 18 yaşındaki genç taktığı evlilik yüzüğünü cinsel organın şişmesi nedeniyle tam iki gün boyunca çıkaramayarak dayanılmaz ağrılar içinde kalınca itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi buz torbasıyla ilk müdahalesi yapılan genci hastaneye kaldırdı. Gencin cinsel organındaki yüzük itfaiye ekibinin de katıldığı bir buçuk saatlik bir operasyonla çıkarılabildi.

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