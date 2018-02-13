Cinsel istismarla yargılanan müzik öğretmeninden 'şan eğitimi' savunması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, özel ders verdiği B.B.\'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müzik öğretmeni Gökhan K., mahkemedeki ifadesinde, \"Şan eğitiminde, göğsün üst kısmına dokunulması gereklidir. Ben suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

Olay, geçen yılın Ağustos ayında meydana geldi. Lise öğrencisi B.B., şan dersi almak için arkadaşı aracılığıyla sosyal medya üzerinden müzik öğretmeni Gökhan K. ile tanıştı. B.B., daha sonra Gökhan K.’nin evine müzik ve şan dersi almak için gitti. Gökhan K., iddiaya göre, burada B.B.\'ye cinsel istismarda bulundu. Olay, B.B.\'nin, durumu okulundaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Durumu öğrenen baba Y.B., polise giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Gökhan K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gökhan K. hakkında, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

\'GÖĞSÜNE DOKUNARAK ANLATTIM, TACİZ OLMADI\'

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuksuz sanık Gökhan K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya B.B. ile babası Y.B. ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Gökhan K., \"Ses eğitimi için nefes egzersizi yapmamız gerekiyordu. Ben diyafram nefesi için göğsüne dokunarak, bunu anlattım. Başka bir cinsel yaklaşım ya da taciz olayı olmadı. Ben, bu işi 7 yıldır yapıyorum. Bundan önceki hiçbir öğrencimden benzer bir suçlama ile karşı karşıya kalmadım. Şan eğitiminde göğsün üst kısmına dokunulması gereklidir. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

\'SENDEN ÇOK ETKİLENDİM\' DEMİŞ

Gökhan K.den şikayetçi olduğunu dile getiren lise öğrencisi B.B. ise \"Yetenek sınavı için kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Sosyal paylaşım sitesinden kendisini ekledim. Ders almak istediğimi söyledim. Daha sonra babamlar da giderek, ders ücreti konusunda anlaştılar. Bana, benden önceki öğrencinin geç geleceği için derse daha geç gitmemi söyledi. Beni diğer öğrenci gidince, ders göreceğim odaya aldı. Burada bana cinsel istismarda bulundu. \'Senden çok etkilendim\' dedi. Ben, kendisinden uzaklaşarak, ne yapmaya çalıştığını sordum. Daha sonra eve gittim. Olaydan rahatsız olarak ertesi gün okulda rehber öğretmenine olayı anlattım. Kendisinden şikayetçiyim. Daha önce de şan dersleri aldım; ama sanığın dediği gibi göğse dokunmalı bir uygulama olmadı. Sosyal medyada konuşurken de bana \'canikom\' şeklinde mesajlar atıyordu. Bunu çok önemsememiştim\" diye konuştu.

TUTUKSUZ YARGILANMAYA DEVAM KARARI

Baba Y.B. de Gökhan K.\'den şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma, mevcut delil durumunun yetersiz olması ve sanık avukatının savunma için ek süre talebi nedeniyle ertelendi. Mahkeme heyeti, sanığa uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin yeterli kalacağına kanaat getirerek, tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.



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