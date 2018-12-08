Cinsel istismarla suçlanan sahte şeyhe istenen ceza belli oldu

Konya'da, kendisini şeyh olarak tanıtıp 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 65 yaşındaki S.I.'nın 68 yıla kadar hapsi istendi. Savcı mütalaasında S.I.'nın istismarda bulunduğu kişilerin bazılarını birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını da belirtti.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne(BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'sözde halife' diye tanıtan sahte şeyh S.I.'nın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütaalasında, S.I.'nın kendisini yüce bir kişi olarak tanıttığı, sohbetlerden ayrılmak isteyenlerin, 'başlarına türlü müsibetler ve fenalıklar geleceğini, helak olacağını' anlatarak, mağdurları korkutup, sohbetlere devamlılıklarını sağladığı belirtildi.

"İslam dinini emellerine alet etmiş"

Mütaalada ayrıca S.I.'nın kişileri kandırmak için uydurma hikayeler anlattığı ve "Bu ilim aktarma şeklidir, bu rahmani bir durumdur. Bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin" diyerek, mağdurları dudaklarından öptüğü, onlara cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu kaydedildi. S.I.'nın, İslam dininde yeri olmayan ve asla kabul edilmeyen, dinen yasak olan ahlak dışı eylemleri, dini bilgisi zayıf olan mağdurlara, dinin bir gereği gibi yansıtarak İslam dinini kendi emellerine alet ettiği kaydedildi.

Bilgisayarında müstehcen videoların çıktı

S.I.'nın gözaltına alındıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgisayarında yapılan incelemede aralarında hayvanlarla insanların bir arada olduğu müstehcen videoların çıktığı vurgulandı.

68 yıla kadar hapsi istendi

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında S.I.'nın, 5 erkeğe farklı zamanlarda birden fazla cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu ve bilgisayarındaki müstehcen videolar ele geçirildiği için 68 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, S.I.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dava ileriki bir tarihe ertelendi. (DHA)