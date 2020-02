Cinsel istismarla suçlanan imam serbest kalmasına tepki

Tolunay DUMAN- Akif ÖZDEMİR/TARSUS (Mersin), (DHA)- ADANA\'da 2015\'yılında bir camide o dönem 12 yaşında olan E.S.\'yi istismar ettiği iddia edilen imamı M.D.\'nin Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılamasına devam edildi. E.S. ve ailesinin avukatları mahkemeden, tüm delillerin toplandığını bu nedenle bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen imam M.D.\'nin tekrar tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddederek duruşmayı erteledi. Ailenin avukatı Semra Kabasakal, \"Sanık maalesef önceki duruşmada tahliye edildi. Oysaki tüm taciz dosyalarında asıl olan mağdur çocuğun beyanlarıdır\" dedi.

Şu anda Mersin\'deki bir lisede eğitim gören E.S., 4 Aralık 2017\'de okulun rehberlik öğretmeniyle yaptığı görüşmede, 12 yaşındayken yaz tatilinde sabahları Adana\'daki bir camide Kuran kursuna gittiği sıralarda, temizlik de yaptığını, bu sırada imam M.D.\'nin kendisini depoya gönderip elektrik süpürgesinin torbasını getirmesini istediğini, ardından da odaya gelip, cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. İddia üzerine ifadesi alınan genç kızın suçladığı imam M.D. tutuklanıp, hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Olayın olduğu ilçeye en yakın ağır ceza mahkemesinin olduğu Tarsus 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, yargılama sırasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan cami imamı M.D. katılmazken, mağdur E.S., anne A.S. ve baba R.S., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Ömer Faruk Karabulut, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları Emrah Çeliktaş ile Tülay Sevgi Can ve mağdur ailenin avukatları Hakkı Meniz ile Semra Kabasakal hazır bulundu. Duruşmada sanığın tahliye edilmesinin ardından mağdur E.S.\'nin intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkarken, genç kızın Tarsus Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Mahkemede söz alan mağdur E.S. eğitim hayatının kötü etkilendiğini belirterek, \"Okulda derslerim düştü, hayatta kimseye güvenim kalmadı. Bu yaşta bu davranışlara maruz kaldım. Ben düşmanım olmayan birine neden iftira atayım, sanık zaten benim ablamın ve ağabeyimin ismini koyan kişi yani ailemize o kadar yakındır, ben böyle bir insana neden iftira atayım. Adalet istiyorum\" dedi.

SABAHA KADAR ÇOCUĞUMU BEKLİYORUM

Kızının psikolojik sağlığının iyi olmadığını ve kendisine zarar vermemesi için sürekli nöbet tutuğunu ifade eden anne A.S. ise yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı. Anne A.S., \"Olay olduğundan beri kızımı psikologlara götürmekteyim. Sabahlara kadar çocuğumu kapının önünde bekliyorum. Ben ne zamana kadar çocuğumu böyle bekleyeceğim\" diye konuştu. Baba R.S. ise kızının psikolojik sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini anlattı.

İKİNCİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİ

Mağdur ailenin ifadesinin ardından söz alan mağdur avukatları ise istismar olayının E.S.\'nin yatılı okuldaki rehber öğretmeni tarafından ortaya çıkarıldığına dikkat çekerek genç kıza atılan iftira suçlamalarını reddetti. Avukat Hakkı Meniz, genç kızın yaşadıklarını kaldıramayarak ikinci kez intihar girişiminde bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Aile ekonomik sosyal durumu iyi olan bir ailedir. Dosyada yeteri kadar delil ve adli tıp raporlarının olduğu ve tanık beyanlarının olduğu kanısındayız. Mahkemenize sunmuş olduğumuz üç raporun celbi ile sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep ederiz.\"

Mahkeme heyeti, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanesi\'nden genç kızın tedavi süreçleri ile ilgili yazı istenmesine karar verip, yeniden tutuklanması taleplerini de reddederek duruşmayı erteledi.

ASIL OLAN ÇOCUKLARIN BEYANLARIDIR

Öte yandan dava çıkışı Tarsus Adliye Binası önünde açıklamalarda bulunan mağdur ailenin avukatı Semra Kabasakal, \"Çocuklarla ilgili her gün yeni bir cinsel taciz olayı ve hukuksuzluk duyuyoruz. Bugün, o dönemde 12 yaşında olan bir kızımızın bir camide imam tarafından cinsel tacize uğraması dolayısıyla görülen bir davaya girdik. İlk önce tutuklu bulunan bu imam maalesef önceki duruşmada tahliye edildi. Oysaki tüm taciz dosyalarında asıl olan mağdur çocuğun beyanlarıdır. Ancak eldeki delillere ve yapılan araştırmalara rağmen maalesef siyasi özelliklerin ağır basması nedeniyle bir kız çocuğunun hayatı karartılmak üzeredir\" diye konuştu.



