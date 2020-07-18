Cinsel istismarla suçlanan asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Batman’dan 17 yaşındaki İ.P.’yi cinsel istismara maruz bırakmakla suçlanan M.O. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından serbest bırakıldı

Şırnak’ta geçen günlerde yaşanan Uzman Çavuş A.A.’nın 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırı girişiminde bulunmasının ardından bir vaka da Batman’da gerçekleşti. M.O. adlı uzman çavuşun cinsel saldırısına maruz bırakıldığı öne sürülen 17 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ederken Batman Barosu failin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alındığını duyurdu.

Uzman Çavuş M.O. tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı iddia edilen İ.P.’nin bu nedenle yaşamına son vermek istediği ileri sürüldü.

Batman Barosu ise yaptığı açıklamada failin gözaltına alındığını belirtti. Baro açıklamasında, “Suç mahalinin Siirt olması nedeni ile şüpheli Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alınmıştır” denildi.

M.O.’nun gözaltına alınmasının ardından savcılık ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.O., Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serrbest bırakıldı.