Cinsel istismardan tutuksuz yargılanan muhtar görevine devam ediyor

Evine çağırdığı kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar Köyü muhtarının görevine devam ettiği ortaya çıktı

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar Köyü muhtarı Hüseyin Z. bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmakla suçlandı. Cinsel istismara maruz bırakılan çocuğun psikolojik durumundan şüphelenen rehberlik öğretmeninin olayı yıllar sonra ortaya çıkarmasının ardından muhtar hakkında kamu davası açıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre dava dosyasında şu an 15 yaşında olan çocuğun ifadelerinden hareketle “Mağdur, 8-9 yaşlarındayken şu anda köy muhtarlığı yapan Hüseyin Z. isimli kişinin evinde internet bulunduğu için ve internetten oyun oynamak için bu şahsın çağırması üzerine evine gittiğini belirtmiştir. Mağdur, Hüseyin Z.’nin kendisine cinsel içerikli videolar izlettiğini ayrıca bu olayın haftada üç kez gittiğinde her seferinde tekrarlandığını beyan etmiştir” dendi. Dava dosyasında çocuğun “Hüseyin Z.’nin kendisine dokunup temas ettiğini, dokunmasına izin verirse beş lira vereceğini söyleyerek beş lira verdiğini ve ardından da kendisine dokunduğunu belirtmiştir” ifadesi yer aldı.

Dava dosyasında adli görüşmecinin, “Çocuğun anlatımlarının birbiriyle tutarlı olduğunu ve anlatımlarına güvenilebileceği kanaati oluşmuştur” dediği de belirtildi. Ermenek Kaymakamlığı’ndan BirGün’e yapılan açıklamada ise muhtarın görevine devam ettiği belirtilerek “İçişleri Bakanlığı’na yazı gönderildiği, muhtarın görevden alınması yetkisinin İçişleri Bakanlığı’na ait olduğu ve incelemenin devam ettiği” bildirildi.