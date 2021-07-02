Cinsel istismardan 74 yılla yargılanıyordu; mahkeme, çocukların ifadelerini değiştirdiği gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarına cinsel istismarda bulanan ve hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından 74 yıl hapis istemiyle dava açılan 43 yaşındaki Göksel A'nın, 21 Haziran'da, görülen 3. duruşmada tahliye edildiği ortaya çıktı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatlarından Yeşim Aydın, karara tepki göstererek, "Mahkeme tahliye gerekçesini, çocukların ifadelerini değiştirmeleri olarak açıklıyor. Çocuklar da 'Biz hep kurum bakımında, annemiz de cezaevinde kalacak. Biz annemizin bu şekilde cezaevine kalmasını istemiyoruz" korkusu oluşmuş. Çocuk kalbiyle böyle ifade değişikliği olmuş. Ancak mahkemenin, çocukların kendi el yazılarıyla beyanları varken, sanıkları serbest bırakması anlaşılır bir durum değil" dedi.

TIKLAYIN - Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti; 'anne' yaşananlara göz yumdu!

Bayramiç ilçesinde B.T. ve A.K. (45) 6 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T'ye verdi. B.T, çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

Baba şikâyetçi oldu

İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve o zaman 17 yaşında olan oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulundu.

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na iletilen konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis, B.T., G.A., Umut A. ve onun aynı yaştaki arkadaşı S.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Göksel A. ve Umut A. istismarda bulundukları iddiasıyla, anne B.T. istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklandı. S.B. ise denetimli olarak serbest bırakıldı. İkiz kız çocukları M.K ve E.K., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sevgi Evi'nde korumaya alındı.

Anne B.T. ile U.A., soruşturma süresi devam ederken cezaevinden tahliye edildi. O dönem 18 yaşından küçük olan Umut A. ile S.B.'nin dosyası da ayrılarak çocuk mahkemesine gönderildi. Tutuklu sanık Göksel A. ve tutuksuz yargılanan anne B.T. hakkında, iki çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından 74 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3 duruşmasında savunması alınan Göksel A. hakkındaki iddiaları reddetti.

“Çocukların ifadeleri varken serbest kalmaları anlaşılabilir değil”

Davanın 21 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti son tutuklu sanık Göksel A.'nın tahliye edilmesine karar verdi. Gerekçe olarak ise, çocukların verdiği ifadeleri değiştirmelerini gösterdi.

UCİM avukatlarından Yeşim Aydın, karara tepki göstererek, "Elmalı gibi, Çanakkale davası gibi bunları yaşayan çok çocuğumuz var. 21 Haziran'da Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşmanın 3'üncü celsesini gördü ve dosya kapsamındaki son tutuklu sanık olan annelerinin sevgilisi de tahliye edildi.

Diğer tutuklu 3 sanık zaten soruşturma aşamasında tahliye edilmişti. Serbest bırakılmasının gerekçesini ise mahkeme çocukların ifadelerini değiştirmeleri olarak açıklıyor. Çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gözetiminde, kurum bakımında iken çocuklarda, 'Biz hep kurum bakımında, annemiz de cezaevinde kalacak. Biz annemizin bu şekilde cezaevine kalmasını istemiyoruz' şeklinde korku oluşmuş ve çocuk kalbiyle böyle ifade değişikliği olmuş. Ancak mahkemenin, çocukların kendi el yazılarıyla beyanları varken, olayı anlatan videoları çekilmişken sanıkları serbest bırakması anlaşılır durum değil" dedi. “2015'te ilk taşınma aşamasında da şikayet var” Çocukların başlarına gelen olayı anlattıkları halalarının çocuk gelişim öğretmeni olduğunun altını çizen Aydın, "Aslında bu çocukların yaptıkları ilk şikayet değil. 2015'te, yani bu insanların yanına ilk taşınma aşamasında da yaptıkları şikayet var. Ancak o şikayet takipsizlikle sonuçlanıyor. O zaman üzerine düşülseydi çocuklar, 2020'ye kadar bunları yaşamayacaklardı. Çocuklar, annelerinin ve annelerinin sevgilisinin onları cinsel birlikteliklerine dahil ettiklerini, çocukların cinsel birliktelik sırasında yanlarında oldukları vakit annelerinin onlara, 'Siz de öğrenin, ileride sizin de kocanız olacak onunla yapacaksınız' dediklerini biz dava dosyasından okuduk. Sonrasında çocukların olayı anlatmak için halalarına yazdıkları o mektupta şunu fark ettik ki çocuklar başka insanlara sunulmuşlardı" dedi.

“Çocukların babaya ve halaya teslimi için başvuru yaptık”

UCİM avukatlarından Zeynep İlayda Karadağ ise çocukların psikolojilerinin hiç iyi olmadığını ifade ederek, "Biz çocukların kurum bakımına sevk edilmesini sağladık. Aileyle de sürekli iletişim halindeyiz. Çocuklar kurum bakımında oldukları için daha iyi olduklarını umuyoruz. Onların en kısa sürede babaya ve halaya teslim edilmeleri için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun alakalı gerekli başvurularımızı yaptık" dedi. (DHA)