Cinsel istismardan 16 kaydı bulunan zanlı, bir kez daha tecavüzden gözaltında!

Bursa'da sosyal paylaşım sitelerinde engelli kadınlarla arkadaşlık kurduktan sonra taciz ve tecavüzde bulunduğu ve çektiği görüntüleri şantaj olarak kullanıp para istediği öne sürülen 23 yaşındaki Mesut K., polis tarafından gözaltına alındı. Cinsel taciz suçundan 16 kaydı bulunan Mesut K.’nin, tecavüz ettiği genç kız ile evlendiği iddia edildi ve 1 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hüseyin Tüccar'ın haberine göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yapılan şikayet üzerine başlattığı soruşturmada, Mesut K.’nın, sosyal paylaşım sitesinden arkadaşlık kurup, görme ve konuşma engelli 31 yaşındaki İ.T.’ye tecavüz ettiğini, bedensel engelli 34 yaşındaki Ö.K.’ye cinsel tacizde bulunduktan sonra telefon konuşmalarını kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Polis ayrıca, Mesut K.’nın, İ.T. ve Ö.K.’den çektiği fotoğrafları ve yaptıkları telefon görüşmelerini 500’er lira vermemeleri halinde sosyal medyadaki hesabında yayınlayacağını söylediğini de tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, seri numaralarını aldığı paraları İ.T.’ye vererek, Mesut K. ile merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde buluşmasını sağladı. İ.T. ile buluşan Mesut K., paraları aldığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasında cinsel taciz ve istismar suçundan 16 ayrı kaydı bulunan ve tecavüz ettiği kız ile evlendirildiği iddia edilen Mesut K., sorgulamasının ardından tecavüz, şantaj ve yağma suçlarından adliyeye çıkartıldı.