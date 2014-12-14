Cinsel istismarda bulunan babası 'Seni öldüreceğim' dedi, devlet sessiz kaldı!

Kendisine cinsel istismarda bulunup cezaevine giren babasının “Öldüreceğim” tehdidi üzerine genç kadın hakkında mahkemeden “güvenlikli bir kamu kurumunda işe başlaması” kararı çıktı. Ancak devletin kapıları bu çığlığa kapalı...

Ankara’da bir baba, kızına cinsel istismarda bulundu. Kızının şikâyeti üzerine, baba hakkında “cinsel istismar” suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. İddiaya göre baba, kaldığı cezaevinden kızına yönelik “Yaptıklarının hesabını soracağım. Çıkınca onu öldüreceğim” diye tehditte bulundu. Babanın, tahliyesine az bir zaman kala, Ankara’da bir kamu kurumunda memur olan genç kız, Ankara 11’inci Aile Mahkemesi’ne başvurarak “güvenlik gerekçesiyle iş yerinin değiştirilmesi ve bilgilerinin saklanmasını” istedi.

‘Güven istiyorum’

Mesut Hasan Benli’nin Hürriyet’teki haberine göre, genç kadın, TBMM, merkez bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Sayıştay gibi daha korunaklı, insan hareketinin nispeten daha az olan kurumlarda çalışırsa kendini daha güvende hissedeceğini belirtti. Ankara 11’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa Karadağ da, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Daire kanun uyarınca, talebi kabul ederek, 2 Aralık’ta özetle şu kararı verdi:

Mahkemeden kabul

“Kamu personeli kadının, insan hareketinin daha az olduğu fakat daha korunaklı kurumalarda çalışmak üzere iş yerinin değiştirilmesine, işyeri, sosyal güvenlik, yerleşim yeri, nüfus bilgileri kendisinin bulunmasına yarayan tüm bilgilerin gizli tutulmasına, ilgilinin adresini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün belirlenmesine, müdürlüğün bu kararın uygulandığının takipçisi olmasına karar verilmiştir.”

Yanıtlar olumsuz

Karar üzerine, genç kadın daha güvenlikli olan TBMM, Merkez Bankası, Devlet Hava Limanları Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına iş yeri değişikliği başvurusu yaptı. Ancak kamu kurumları genç kadının başvurusuna olumlu yanıt vermedi.

‘Kurumlar duyarsız’

Hürriyet’e konuşan genç kadın şunları söyledi: “Ortada bir insanın can tehlikesi var. Devletin güvenliği yüksek çok sayıda kurumu var. Onlardan birine yerleştirilebilir. Ancak bugüne kadar duyarsız kalındı. Devlet öldürülmemi bekliyor. Bu karar istisnai, ancak başvurduğum kurumlar kararı uygulamaktan duyarsız ve aciz.”

‘Bakanlık isteksiz’

Kararı veren Ankara 11’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Mustafa Karadağ şu açıklamayı yaptı: “Bakanlık kararımızı yerine getirmek yerine tedbir süresini uzatarak, zaman kazanmaya çalışıyor. Oysa bakanlığa düşen iş bir an önce inisiyatif alarak bu kararın infazını sağlamaktır. Bakanlık isteksiz davranmaktadır.”