Cinsel istismara 239 yıl hapis istendi

Çorum'da 12 yaşındaki P.T. adlı kızı erkeklere pazarlamak suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Y. hakkında 9 ayrı suçtan toplam 239 yıl 3 ay hapis cezası istendi.



DHA'nın haberine göre, olay, geçen yılın Kasım ayında meydana geldi. 33 yaşındaki Ali Y. ve 24 yaşındaki Mustafa Y., P.T.'yi İzmir'den getirilerek Çorum'un Osmancık İlçesi'nde çok sayıda erkeğe pazarlandı. İhbar üzerine jandarma tarafından takibe alınan Ali Y., 35 CMH 36 plakalı otomobille kaçarken, Çorum-Osmancık karayolunun 10'uncu kilometresinde kaza yaptı. Kazada, otomobilde bulunan P.T. ile Mustafa Y. yakalandı Ali Y. ise, kayıplara karıştı. İfadesinde çok sayıda erkeğe para karşılığında zorla pazarlandığını anlatan P.T.'nin şikâyetçi olması üzerine Mustafa Y. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine P.T. ile para karşılığı ilişkiye girerek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürüler İbrahim B. (45), Nasip B. (21), Kadir E. (45), Mustafa S. (37), Mesut D. (37), Ahmet Şadi Y. (47), Mustafa Ç. (42), Mustafa K. (64), Faruk Ş. (35), Özkan D. (30), Nurettin B. (63), Murat O. (32), Cemal Y. (37), Nuri Y. (22) ve Özkan A. gözaltına alındı. Bu kişiler sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.



Şikâyet etmemesi için ölüm tehdidi



Haklarında P.T.'ye cinsel istismarı, tehditle fuhuş yaptırmak, uyuşturucu kullandırmak ve sahtecilik gibi suçlardan dava açılan 16 sanık geçen cuma günü Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Kayseri'de devlet tarafından koruma altına alınan mağdur P.T. katılmadı. Çorum L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 16 sanık ve avukatları duruşma salonuna geldi. P.T. savcılıkta verdiği ifadede, Mustafa Y. ve Ali Y.'nin kendisini tehdit ettiğini anlatırken şöyle dedi:

“Mustafa Y. bana, ‘Beni kimseye şikâyet etme, ben hem satarım, hem de yaparım. Beni şikâyet edersen seni yaşatmam. Mermi manyağı yaparım’ diyerek tehdit etti. ‘Seni öldürürüz, İzmir’de barındırmayız, aileni ve akrabalarını yaşatmayız' dediler. Daha sonra erkeklerle para karşılığında ilişkiye girmeye devam ettim. Korktuğum için kimseye bir şey söyleyemedim.”



‘Ruh ve beden sağlığı bozulmuştur’ raporu



P.T. için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden verilen raporda cinsel istismar suçu nedeniyle beden ve ruh sağlığının bozulduğu, fiili livata bulgusuna rastlanmadığı, kızlık zarında eskiye dayalı yırtık oluştuğu belirtildi.



P.T.'yi pazarlayan tutuklu sanık Mustafa Y. için hazırlanan iddianamede 9 ayrı suçtan toplam olarak 239 yıl 3 ay hapis cezası istendi. Tutuklu diğer 15 sanık hakkında ise 8- 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemedeki savunmasında P.T.'yi fuhuş yaptırmak için getirdiklerini itiraf eden Mustafa Y., “Osmancık İlçesi'ne pazarlamak için P.T’yi teyzemin oğlu olan Ali Y. aracılığı ile getirdik. P.T. kendisini 12 kişiye pazarladığımı söylüyor. Ben sadece 3 kişiye pazarladım” diye konuştu.



Sanıklardan Faruk Ş., P.T. ile para karşılığında ilişkiye girdiğini kabul ederken, diğer sanıklar kızı tanıdıklarını ancak ilişkiye girmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti Mustafa K. ile Murat O.'nun tutuksuz yargılanmasına karar verirken, diğer sanıkların tahliye istemini reddetti. Dava ileri tarihe ertelenirken Ali Y.'nin yakalanması içinde soruşturma sürüyor.







İddianamedeki suç ve cezaları



Çorum'da 12 P.T.'yi pazarlayan ve hakkında 239 yıl 3 ay hapis cezası istenen tutuklu sanık Mustafa Y. hakkında iddianamede yöneltilen suç ve Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen hapis cezaları şöyle:

- 12 yaşındaki kıza tehditle alkol içirip uyuşturucu kullandırarak 5 kez ilişkiye girme suçundan 15 yıl

- Genç kızı tehditle kimliği tespit edilemeyen 10 kişiye pazarladığı ve sanıkların cinsel ilişkiye girdikleri cinsel istismar suçunun zincirleme şekilde aslen iştirak suçundan 15 yıl

- P.T.'yi tehditle dosyada şüpheli olan 12 kişiye pazarlayarak, cinsel ilişkiye girmelerini sağlayarak onların cinsel istismar suçuna iştirak suçundan kızla ilişkiye giren her kişi için 15 yıl olmak üzere toplam için 180 yıl.

- P.T.'yi tehditle ve birden fazla kişi ile cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl.

- P.T.'şi tehditle M.K. isimli kişiye pazarladığı, bu kişinin kızı öpüp okşaması nedeniyle işlediği cinsel istismar suçundan 15 yıl

- Cinsel tacizde bulunan Halim Ç.'ın eylemine iştirak suçundan 3 ay

- Derya D.'ye ait gerçek nüfus cüzdanına P.T.'nin fotoğrafını yapıştırmak suçlundan 2 yıl

- Kullanmak için uyuşturucu kabul etmek ve bulundurmak suçundan 1 yıl

- 12 yaşındaki kızı tehditle fuhuş yaptırmak suçundan 6 yıl.

