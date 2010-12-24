-CİNSEL İSTİSMARA 39 YIL HAPİS SAKARYA (A.A) - 24.12.2010 - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve çocukların hürriyetlerini tahdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, toplam 39 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, mağdur çocuklar R.S. (14), E.U. (8), S.B. (13), S.Y. (8), E.K. (14) ve E.Y'ye (14) ile tutuklu sanık Nazım Akçal (61) katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 7 yaşını doldurmayan S.Y'yi komşuluk ilişkisinin verdiği kolaylıktan faydalanarak, para verme bahanesiyle birçok kez kandırdığını ve karşı çıktığında da cinsel istismarda bulunarak, hürriyetini tahdit ettiğini öne sürdü. Savcı ayrıca Akçal'ın farklı zamanlarda E.U, E.Y, E.K, S.B ve R.S'nin hürriyetlerini tahdit ederek, cinsel istismarda bulunduğunu ve bu nedenle sanığın üzerine atılı olan suçtan yargılanarak cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi Kurulunca mağdur S.Y. hakkında hazırlanan rapor okundu. S.Y'nin maruz kaldığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu anlatılan raporda, çocuğun ruhsal tedavisinin yaptırılmasının uygun olduğu ifadeleri de yer aldı. Mağdurların avukatı Erhan Dursun, sanığın rapor dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Recep Özdemir ise savunmasında iki küçük çocuğun anlatımlarından başka kanıt olarak değerlendirilebilecek herhangi bir somut delil bulunmadığını ileri sürerek, ''Dosyaya baktığımızda raporlarda cinsel istismar eyleminin var olduğuna dair tıbbi bulgular yoktur. Müvekkilimin yüklenen suçu işlediğine dair kesin bir kanıt mevcut değildir. Öncelikle müvekkilimin beraatine, ancak mahkeme heyetinde aksi kanaat hasıl olursa lehe olan yasal hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz'' dedi. Akçal ise suç konusu eylemi yapmadığını kaydederek, avukatının savunmasına katıldığını ifade etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Akçal'ı S.Y, R.S, E.Y, S.B ve E.B'ye yönelik cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle 23 yıl 5 ay 7 gün, S.Y, E.U ve R.S'yi hürriyetlerinden yoksun bıraktığı gerekçesiyle de 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.