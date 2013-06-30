Cinsel istismar zanlısı polis müdürü Türkiye'ye teslim edildi

Sakarya'da yaşındaki 14 yaşındaki Ö.C.'ye cinsel istismar iddiasıyla 34 kişinin yargılandığı davanın firari zanlısı polis müdürü N.Ç., Saraybosna'da yakalanarak İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi. İddianamade olayın 1 numaralı şüphelisi olarak geçen polis müdürü N.Ş., serbest kaldıktan 4 gün sonra yurtdışına kaçarak izini kaybettirmişti.

Arama çalışmalarına rağmen bulunamayınca N.Ş., hakkında 'kırmızı bülten' ile arama kararı çıkartıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da olduğu öğrenildikten sonra 1 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan polis müdürü N.Ş., Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesine 5 gün kala Saraybosna'da Bosna Hersek polisi tarafından gözaltına alındı.

İnterpol tarafından Türkiye'ye getirilen N.Ş., İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından önce İstanbul Adliyesi'ne ardından duruşma günü Adapazarı'na gönderilmek üzere Metris Cezaevi'ne gönderildi.

34 sanıklı 14 yaşındaki Ö.C.'ye cinsel istismar davasının 3'üncü duruşması, 9 Eylül tarihinde Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sakarya'da 14 yaşındaki bir kıza, 34 kişinin cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açılan davanın ardından yurtdışına kaçan polis müdürü N.Ş., İnterpol tarafından İstanbul'a getirilerek polise teslim edildi.

2012 yılının Haziran ayında Ö.C.'ye cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen 2'si polis müdürü, 28'i lise öğrencisi, 30 kişi gözaltına alınmış, 4 lise öğrencisi ise yakalanamamıştı.

Adliyeye sevk edilen 19 lise öğrencisi tutuklanırken, polis müdürü N.Ş. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmıştı.