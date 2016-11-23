"Cinsel istismar teklifi nasıl geri çekildi; işte perde arkasında yaşananlar"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemenin komisyona geri çekilmesiyle ilgili olarak "En kritik an üç bakanın çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilgilendirdikleri andı" iddiasını ileri sürdü. "Cumhurbaşkanı Erdoğan sorundan, 2 yıl önce katıldığı bir toplantıda yanına gelen bir kadının yardım istemesi üzerine haberdar olmuştu. Daha sonra 20-30 civarında kadın örgütlenerek Cumhurbaşkanı ile görüştüler, Erdoğan kadınları dinledikten sonra muhalefet partileri ve kadın örgütleriyle görüşerek uzlaşma sağlamalarını istedi" diyen Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gece yarısı yeni düzenleme kendisine sunulduğunda, ‘uzlaşma’ boyutunun eksik kaldığını söyledi" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "Cinsel istismar teklifi nasıl geri çekildi" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Kadınların ne denli güçlü, seslerini ulaştırmada ne denli başarılı oldukları cinsel istismar düzenlemesinin geri çekilmesi ile ortaya çıktı.

Kadınların ilk tepkisi teklifin verildiği gece yarısı başladı.



AK Partili kadın milletvekilleri teklifin kendilerinden habersiz getirildiğini belirterek harekete geçti. O sırada Özbekistan’da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşıp, rahatsızlıklarını ilettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’dan verdiği ilk talimat, “Uzlaşmayı sağlayın” oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En geniş mutabakat sağlanmadan” düzenlemenin çıkarılmasına sıcak bakmadı. AK Parti cephesinde ise bir kafa karışıklığı yaşanmadı değil.



Düzenlemenin geneli hakkında bilgi sahibi olan Başbakan Binali Yıldırım, ilk açıklamasında teklifin arkasında durmuştu.



Ancak cuma günü hukukçu milletvekilleriyle bir araya gelince, “Üzerinde mutabık kaldığımız şekli böyle değildi” oldu.



Başbakan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, çeşitli formüller üzerinde duruldu. Bunlardan biri de 16 Kasım 2016 tarihi itibarıyla evli olanların esas alınması fikriydi. Ancak henüz resmi nikâh yapacak yaşa gelmeyenlerin durumu ne olacaktı?



Pazartesi günü, cinsel istismarla ilgili tartışmaların gölgesinde başladı.



Başbakan Binali Yıldırım’ın kadın milletvekilleri ile yaptığı toplantıda ve Bakanlar Kurulu’nda genel eğilim, eleştiriler dikkate alınarak teklifin yasalaştırılmasıydı.



Hem kadın milletvekillerinin toplantısında hem de Bakanlar Kurulu’nda teklifin geri çekilmesini savunanlar oldu, ancak azınlıkta kaldılar.



Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhalefetle uzlaşma arayışındaydı, CHP ve MHP grup başkanvekillerini arayarak önerilerini sordu. Muhalefet teklifte bulunmak yerine düzenlemenin geri çekilmesini istedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan akşam saatlerinde, “Geniş mutabakat olursa yasalaştırın” mesajı geldi.



En kritik an ise üç bakanın çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdikleri andı.



Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya gece geç saatlere kadar çalıştılar. Bu arada AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri de aranarak, önerileri istendi. Saat 24.00’e doğru teklife son şekli verildi. Düzenlemede iki değişiklik yapıldı. 14 taban yaşının getirilmesi ve başka biriyle evliyken cinsel istismarda bulunanların düzenlemeden yararlanmaması hükmü eklendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sorundan, 2 yıl önce katıldığı bir toplantıda yanına gelen bir kadının yardım istemesi üzerine haberdar olmuştu. Daha sonra 20-30 civarında kadın örgütlenerek Cumhurbaşkanı ile görüştüler, Erdoğan kadınları dinledikten sonra muhalefet partileri ve kadın örgütleriyle görüşerek uzlaşma sağlamalarını istedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gece yarısı yeni düzenleme kendisine sunulduğunda, ‘uzlaşma’ boyutunun eksik kaldığını söyledi.



“Mecelle kaidesidir. Usul esastan önce gelir” dedi. Teklif metninden ziyade, muhalefet partileri ve kadın örgütlerinden gelen tepkileri dikkate aldı.



Erdoğan, Anadolu Ajansı’na açıklama yapmadan önce AK Parti kurmaylarına, “Toplumda paydaşlarla daha geniş mutabakat sağlanması” için tasarının komisyona çekilmesi mesajı geldi.



Muhalefetle görüşmeleri yürüten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’la görüştüm. “Devletin başı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanı’nın uyarısını dikkate alarak tasarıyı komisyona geri çektik” dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise sıcağı sıcağına şu değerlendirmeyi yaptı: “AK Parti olarak toplumun sesini dikkate alan bir partiyiz. 14 yıldır milletimize ne dediysek onu yaptık. Gücümüzü de buradan alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın uyarısı ve milletten gelen tepkiler ve toplumsal konsensüs sağlanamaması nedeniyle bu düzenlemeyi geri çektik.”



Peki bundan sonra ne olacak? AK Parti bu teklifi yeniden çıkaracak mı?



AK Parti bu düzenlemeyi çıkarmayacak. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bundan sonra gelir mi bilmem. Biz AK Parti olarak getirmeyebiliriz. Kadın örgütleri ve muhalefet partileri getirsin” dedi.



Anayasa Mahkemesi’nin kararı nedeniyle 11 Aralık tarihine kadar mevcut kanun tasarısı yasalaştırılacak. Ancak bu teklif hariç.