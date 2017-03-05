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Yaşam

Cinsel istismar şüphelisi adliyede intihar etti

İstanbul'da tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen cinsel istismar şüphelisi binanın 3. katından atlayarak intihar etti

05 Mart 2017 02:51

İstanbul Kartal'da çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli adliyenin 3. katından atlayarak intihar etti.

Olay Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bugün meydana geldi. Pendik'te "çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltına alınan şüpheli O.K. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan O.K., tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Polislerin nezaretinde sorgusu için hakimliğe götürülen O.K., avukatı ile görüştüğü esnada kaçarak adliyenin B Blok 1. katındaki korkulukların üstünden 3 kat aşağıdaki beton zemine atlayarak intihar etti.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede O.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. O.K., nöbetçi savcı tarafından adli muayenesi yapıldıktan sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şüphelinin ölümü ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

 

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