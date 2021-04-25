Çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığına indirimsiz 23 yıl 9 ay hapis

Ankara'da, 8'inci sınıf öğrencisi T.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Orhan S., 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararında indirim hükümlerini uygulamadı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 8'inci sınıf öğrencisi T.A., Haziran 2019'da okuldan arkadaşlarıyla gittiği parkta, sanık Orhan S. (21) ile tanıştı. T.A., sanığın cinsel istismarına uğradı. T.A'nın karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede hamile olduğu öğrenilince, ailesi şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Orhan S., sevk edildiği adliyede sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen sanık Orhan S. hakkında, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Soruşturma devam ederken, T.A. doğum yaptı.

Uzman gözetiminde ifadesi alındı

Sanığın ifade ettiği gibi arkadaşlık yapmadıklarını söyleyen T.A., şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme ceza indirimi uygulamadı

Davanın karar duruşması 1 Nisan 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanığın tüm dosya kapsamında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğine hükmederek, sanığa bu suçtan 20 yıl hapis cezası verdi. Sanığa, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme cezada indirim hükümlerini uygulamadı. (DHA)